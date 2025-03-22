平保：匯控股份將長期持有

稱不干預公司戰略決策

郭曉濤說：「它（匯控的持股）不是一個增持、減持的概念，不是說我們要不要長期對匯豐不看好，還是長期對匯豐看好，我們會持續觀察公司的變化情况。至於它現在的公司經營業績來講，我們對匯豐會是一個長期持有的方式。」

平保上次減持匯控持股至跨越整數百分點，為去年的5月7日，當時持股減至15.02億股，佔已發行的有投票權股份7.98%。平保曾透露其匯控持股主要通過港股通購入，並通過港股通持有，相對去年5月9日（T+2，反映5月7日持倉）港股通的匯控北水總持倉約16.56億股，平保已佔近當時九成的北水持倉。

匯控北水總持倉於去年7月11日，跌穿16億股關口，最新截至本周四（20日），作為平保匯控持股主要來源的北水持倉，持有約為15.58億股，近8個多月以來，仍維持15億股水平。相對於去年4月22日，匯控北水持倉約17億股，跌至7月11日的近16億股，近3個月已減少約1億股，以平保為首的北水減持速度大幅減慢。