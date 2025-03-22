moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

富途：過往合規做新股孖展 歡迎新通函

【明報專訊】證監會前日就新股認購及融資服務向持牌法團發新通函。過去於新股孖展借貸借出較多資金的富途，其證券董事總經理謝志堅表示，該行於監管方面嚴謹，過往亦於合規框架內做首次公開招股（IPO）認購，以及提供孖展融資服務，表示富途先前提供高槓桿倍數的新股融資服務時，會檢視客戶風險承受能力是否可控。謝表示，富途歡迎證監會新公布的通函，並會遵守有關規定，另他相信業界會根據其通函的詳細內容，向證監會查詢有關的執行細節。

將客戶認購資金存獨立銀行帳戶

證監會新通函提到，經調查後發現有券商，沒有將從客戶收到的認購資金，存放於獨立的銀行帳戶內。謝志堅表示，富途表示過去一直將收到的客戶認購資金，存放於獨立銀行帳戶內，不清楚其他券商做法。

另通函亦提醒券商，遵守FINI指定處理新股認購時，處理身分證明文件其優先次序，處理客戶新股認購申請。謝志堅亦表示，富途本身亦有按其次序處理客戶申請文件，如處理個人申請者時，會先向申請人要求提供香港身分證等，不會貿然要求客戶先提交護照，去處理其新股認購申請。

市傳有人利用重複認購識別機制的漏洞，於不同券商「入飛」抽新股，並製造新股認購反應熱烈、引散户「落疊」，最終被識別為重複申請而失效，並不需要「接貨」。謝志堅表示，其FINI系統已將重複認購的申請攔截，若券商貿然對重複認購的客戶黑名單，不允許該批投資者再認購新股，或令客戶體驗變得更差。

料新股認購熱鬧程度降

證監會指引恢復要求持牌法團於新股融資時，向客戶收取最低預付認購金額10%。

富途證券創辦人兼董事長李華則表示，新通函發出後，從新股孖展認購額，所反映新股認購的「熱鬧程度」或會降低，因為過去涉及高倍數的槓桿認購，令新股的孖展借貸金額動輒已達數千億元。