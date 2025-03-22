港投：伙賽昉推進港RISC-V產業發展

【明報專訊】香港投資管理有限公司（港投公司）行政總裁陳家齊在港投公司，以及賽昉科技戰略合作啟動儀式暨首屆香港RISC-V發展高峰論壇中表示，活動標誌着港投公司在 RISC-V （精簡指令集第五代）賽道的重要佈局，賽昉亦已承諾與香港大專院校建立合作關係，共同打造聯合實驗室；與上下游企業緊密合作並建立聯合創新中心，共同探索RISC-V在香港的落地應用；設立香港研發團隊，同時開放實習崗位，為香港創造更多就業機會，促進香港RISC-V生態的發展；及因應其業務發展，優先考慮香港為上市地點。
陳家齊稱，港投公司除了已獲批加入成為RISC-V工委會的正式會員，未來亦會繼續推動更多行業上的國際協作，包括研發創新、應用落地及標準制定等，充分發揮香港「內聯外通」的優勢與作用。
同時，港投公司透過對賽昉的投資與合作，雙方將合力推進香港RISC-V產業的發展，包括攜手整合芯片設計、系統開發與應用場景資源，推動構建從「指令集架構」到終端應用的垂直創新鏈。
財政司長陳茂波則在視像致辭提到，在RISC-V架構的特點，結合香港的優勢下，香港可為產業共創、國際合作和人才培育帶來新高度。而在特區政府的全力支持、港投公司的全情投入，以及科技企業的全力參與下，香港將可在RISC-V的技術發展中，加速發展自主可控的技術生態，為國家的高水平科技自立自強貢獻香港力量。