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華潤飲料多賺23% 連特別息0.483元

【明報專訊】半新股華潤飲料（2460）公布，2024年度的純利為16.37億元（人民幣，下同），按年增23.12%；每股基本盈利為0.79元；派每股末期息0.307元，另派特別息每股0.176元，即每股共派0.483元。華潤飲料昨收升0.96%，報14.66港元，盤中曾高見14.9港元，成交額1.34億港元。

毛利率升 銷售成本降5%

經營「怡寶」品牌等樽裝水生意的華潤飲料，2024年錄得收入135.21億元，按年增0.05%。集團稱，由於2024年第三季度旺季頻繁降雨，銷售受到階段性影響，公司通過推出新產品、拓展渠道深度和廣度、強化品牌建設、完善供應鏈等多種舉措應對外部挑戰，全年銷量穩步增長，市場地位穩固。

包裝飲用水產品收入佔總收入比例為89.7%，按年跌2.4個百分點，收入為121.24億元，按年跌2.59%；飲料產品的收入佔總收入的比例為10.3%，按年增2.4個百分點，收入為13.97億元，按年增30.81%。

華潤飲料在2024年毛利率為47.3%，按年增2.6個百分點；同時銷售成本亦按年減4.8%至71.24億元，集團指出，毛利率增加及銷售成本下跌，主要是由於自有工廠生產的產品比例增加所致；價值鏈上的延伸及對合作生產伙伴費率的調整；以及原材料如PET及紙箱等的市場價格下降及包裝優化所致。

存貨方面，集團截至2024年底增至5.04億元，主要由於生產備貨。截至2024年底的存貨周轉天數減少1天至22.6天。