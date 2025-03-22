特朗普簽令增產關鍵礦物

【明報專訊】美國總統特朗普周四簽署行政命令，動用戰時的《國防生產法》，促進美國生產廣泛使用的關鍵礦物及稀土。白宮官員稱，該行政命令的範圍可能涵蓋煤炭生產。該命令鼓勵加快審批礦業項目，並指示美國內政部優先考慮在美國聯邦土地進行礦業活動。美國國際開發金融公司將與美國國防部合作，為新的礦產項目提供融資，以降低對中國關鍵原料的依賴。彭博社形容，此行政命令是美國與其盟友憂慮中國控制一些關鍵礦物加工的直接回應。
白宮官員表示，特朗普政府還將與私營部門合作，確保關鍵礦物的美國供應鏈維持穩定和彈性。根據該行政命令，關鍵礦物包括鈾、銅、鉀鹽、黃金，以及由美國國家能源主導委員會認定的任何元素。白宮表示，美國至少有15 種關鍵礦產依賴進口，70%的稀土進口來自中國。這些關鍵礦物用於電池及國防系統，對國家能源及安全尤其重要。在特朗普政府2月初向中國加徵關稅後，中國政府在出口管制清單，加入了鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項的出口管制。
彭博社指出，受出口管制影響，中國2月的鉍出口量大幅下降。中國海關總署的數據顯示，中國2月鉍出口量驟降至458噸，是去年月均水平的五成以下。全球的鉍供應趨於緊張，價格暴漲。根據Fastmarkets追蹤的全球基準價格，自2月4日中國實施出口限制以來，鉍的價格已由每磅6美元，漲至本周的接近35美元，價格上升接近5倍。
根據美國地質勘探局（USGS）的數據，中國生產全球約80%的精煉鉍，而美國自2013年以來未再生產鉍。美國目前約三分之二的鉍進口來自中國。鉍廣泛應用於汽車塗層、製藥、低溫合金等領域。