美股「四巫日」先跌後升 消費餐飲股弱 Tesla連跌9周 上市以來最長跌浪

除Nike外，部分餐飲股捱沽，星巴克（美：SBUX）跌2.23%，麥當勞（美：MCD）跌0.51%，而飲料股包括可口可樂（美：KO）及對手百事可樂（美：PEP）也齊齊逆市跌逾1%。

Nvidia逆市跌 11周累跌逾兩成

Nvidia（英偉達）（美：NVDA）上周五逆市跌0.7%，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）則升5.27%，守穩10天線之上，但全周計，Tesla累跌0.5%，已連跌9周，創上市以來最長跌浪，累跌41.7%，市場憂慮行政總裁馬斯克在美國總統特朗普政府中的角色可能讓客戶失望。而Nvidia全周累跌3.26%，過去11周累跌21.2%。

投資者沽空Tesla 帳賺110億美元

S3 Partners數據顯示，今年以來，單是沽空Nvidia和Tesla兩隻股份總額已達150億美元，該兩股股價今年持續向下，令沽空Tesla股份的投資者帳面收益近110億美元，沽空Nvidia股份收益超過40億美元。

其他科技股做好，Meta（美：META）升1.75%，微軟（美：MSFT）升1.14%，蘋果（美：AAPL）升1.95%，Alphabet（美：GOOG）升0.73%。另外，波音（美：BA）製造第六代戰機，股價升3%，成表現最佳道指成分股。

港股夜期低水33點

反映中概股表現的中國金龍指數跌1.73%，蔚來（9866）公布業績後，美國股價跌4.46%，較港收市跌2.22%，其他預託股方面，同樣公布業績的美團（3690）折合港元收報158.69元，較港收市跌5.32%，阿里巴巴（9988）折合港元收報131.34元，較港收市升0.49%，騰訊（0700）折合港元收報510.98元，較港收市跌0.1%。

ADR港股比例指數收報23,645點，跌0.18%；恒指夜期收報23,657點，升0.23%，比現貨低水33點。

明報記者