美匯重上104 終止連跌兩周

美聯儲理事：毋須放緩縮表

至於參考美國議息動向FedWatch顯示，預期聯儲局將於5月議息時，維持息口不變的百分比為85.7%，預測減0.25厘的只佔14.3%，而維持息口不變的百分比較一周前上升13.9個百分點。

聯儲局把每月減持國庫債券規模由250億美元降至50億美元，沃勒是唯一對此投反對票的聯邦公開市場委員會委員。他認為，縮表是讓利率正常化的重要措施，而且沒有證據顯示市場需要大量資金。

紐約聯儲行長：目前幣策合適

紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示，目前不急於調整利率，因為考慮到利率對經濟的影響，而經濟增長下行及通脹上行風險均非常高，而且勞動力市場穩健，通脹率仍略高於當局所訂2%目標，故認為目前適度限制的貨幣政策合適。古爾斯比亦認為，關稅會否引發持續通脹仍屬不明朗，因為涉及不同國家的反制措施等其他因素。