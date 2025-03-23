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麗展中期虧損收窄 擬兩年賣產80億

【明報專訊】麗新發展（0488）上周五公布截至今年1月中期業績，受惠於投資物業公平值虧損減少、融資成本減少等因素，期內錄得虧損1.18億元，按年大減93.64%，不派中期息。但是期內該集團的地產發展部門罕見出現虧損，淨債權比率續高企於82%，又稱未來兩年連同旗下內地地產公司麗豐（1125）在內，擬出售資產多達80億元，用於改善財務狀况。

年內到期銀行貸款近40億

該集團期內撇除豐德麗（0571）及麗豐的淨債務，資本負債比率約51%，按年持平。

該集團在眾業績分部中，地產發展部門罕見錄得分部虧損33.7萬元。酒店部門亦持續虧損，不過按年收窄6.72%至3796.3萬元。餐飲部門在整合及關閉表現不佳的店舖後，虧損按年減少72.02%至1526.4萬元。收租部門則提供最多利潤貢獻，分部盈利達3.67億元，按年增長7.61%。媒體及娛樂和影視業務則繼續錄得盈利1850.4萬元及1532萬元。

麗展截至1月底約有現金18.47億元、未動用銀行融資20.27億元，年內到期銀行貸款約39.72億元，已開始和銀行討論再融資安排，並獲若干銀行書面承諾。該集團表示，在未來兩年的出售資產計劃中，包括麗豐旗下橫琴創新方第一期及中山的項目。