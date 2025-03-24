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李民斌：東亞貸款助中小企升級轉型 對樓市樂觀 港能吸年輕人前來住宅有需求

標籤：經濟

【明報專訊】過去兩年香港經濟復蘇緩慢，東亞銀行（0023）聯席行政總裁李民斌指出，目前本港經濟主要面臨利率跟隨美息高企、內地旅客消費來港減弱的挑戰，不過港人善於變通來適應新環境，除了推動創新科技、文化創意新產業發展，中小企亦需升級轉型提高價值創造，銀行續會在融資、轉型等提供協助。樓市方面，李民斌對前景看法較為樂觀，認為香港能吸引年輕人前來打拼，需求依然存在。

明報記者 歐陽偉昉

李民斌認為，香港宜居之外亦非常有吸引力，因此住宅需求並不存在問題。目前樓市面對的問題除了高息環境，最近一兩年住宅供應亦較多，但相信供需長遠可自動調節。

港股回升利消費 息率降助借款人

消費為去年本港經濟增長最弱一環，李民斌稱，內地去年底推出「一簽多行」後，已見零售市道較為興旺。過去股樓下跌帶來負財富效應，但港股自去年9月以來上升約四成，相信亦會為本地消費帶來幫助。不過，本港需要去了解及迎合旅客的喜好，「內地便宜吸引港人北上消費，但同時也有不少人來香港，反映香港一定有吸引人的地方」，例如盛事經濟、文化旅遊、博物館等項目，都相當有吸引力。

中小企升級方面，李民斌認為，可借助數碼化提升運作、產品和推廣等，當中並非要到運用人工智能（AI）的層次，「以最簡單轉型升級做例子，餐廳要吸內地客，基本也要識用小紅書、微信宣傳」。現時港息仍然高企，李民斌表示，目前港元拆息較去年初已下跌逾1厘，市場預期今年美國再減息0.5厘，續會對借款人有幫助，而銀行亦與中小企共渡時艱，面臨挑戰的環境下，該行亦沒有停止向它們放款。東亞去年推出中小企無抵押貸款，是據信貸評級、銷售等數據而毋須按財務報表審批的產品，並協助中小企減低排放等升級轉型。

除了金融、旅運、貿易三大中心，創科亦是本港近年着力發展的產業。李民斌認為，成功的創科企業未必意味一定要大額投資，而是需要融資、科研教育和人才環境。香港擁有天使投資、私募股權、股票上市、債權融資等工具，可配合科企不同發展階段的融資需求，亦有領先的大學科研和人才來港政策，以上幾方面香港皆能配合，同時科企在香港發展更可以利用內地的高端製造，以及進軍內地龐大消費市場。

倡港做超級服務商 幫內地科企外闖

對於如何進一步協助本港科企發展，李民斌認為可加強與內地科企銜接，包括如何在內地尋找供應商、專業服務合作等。身兼全國政協社會和法制委員會副主任的他，今年在全國政協會議亦有創科相關提案，建議本港發揮國際金融中心和專業服務中心優勢，為內地科創企業開拓國際市場擔當「超級服務商」，例如為內地科企上市融資、就海外運作合規等提供專業建議等。