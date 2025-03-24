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內地今次受美關稅影響料非想像大

標籤：經濟

【明報專訊】不少內地製造業企業在美國實施首輪關稅後，實行在外地建立生產線的「中國+1」策略，不過美國計劃下月初對各國徵收對等關稅，東亞銀行（0023）聯席行政總裁李民斌認為，內地過去已對關稅做調整，雖然今次會有影響但未必如想像般大。除了傳統製造業有多元化生產線，最近兩年有更多電動車、電池、太陽能等在全球技術領先的高端製造企業出海拓展。相對內地有底氣應付關稅，他認為其他經濟體反而未必有太多準備。

內地去年第四季推出一系列刺激經濟政策，身兼全國政協社會和法制委員會副主任的李民斌表示，月初在北京出席兩會所見，內地經濟氣氛較去年好轉。內地要推動科技發展，離不開民企的貢獻，當局正在訂立《民營企業促進法》，為民企提供更公平、法治化營運環境。

稱內地經濟氣氛較去年好轉

今年內地訂立約5%經濟增長目標，李民斌認為雖不容易但可以做到，現時財政和貨幣政策有效地促進經濟增長，拖累增長的房地產在政策支持下有止跌回升迹象，地方債務問題通過置換暫時解決，中小企金融機構亦沒有出現爆雷，金融風險已有很好處理。

此外，李民斌認為，從電動車、半導體到近期的人工智能發展，反映科創促進內地經濟發展已初見成效，當技術創新轉化為應用時，可以大幅增加科企投資，以及推動新類型消費。東亞內地企業銀行業務方面，過去數年主攻電動車、生命科技等受國策支持的行業，幫助它們拓展海外市場，取得不錯成績。