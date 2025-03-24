內地今次受美關稅影響料非想像大

內地去年第四季推出一系列刺激經濟政策，身兼全國政協社會和法制委員會副主任的李民斌表示，月初在北京出席兩會所見，內地經濟氣氛較去年好轉。內地要推動科技發展，離不開民企的貢獻，當局正在訂立《民營企業促進法》，為民企提供更公平、法治化營運環境。

稱內地經濟氣氛較去年好轉

今年內地訂立約5%經濟增長目標，李民斌認為雖不容易但可以做到，現時財政和貨幣政策有效地促進經濟增長，拖累增長的房地產在政策支持下有止跌回升迹象，地方債務問題通過置換暫時解決，中小企金融機構亦沒有出現爆雷，金融風險已有很好處理。

此外，李民斌認為，從電動車、半導體到近期的人工智能發展，反映科創促進內地經濟發展已初見成效，當技術創新轉化為應用時，可以大幅增加科企投資，以及推動新類型消費。東亞內地企業銀行業務方面，過去數年主攻電動車、生命科技等受國策支持的行業，幫助它們拓展海外市場，取得不錯成績。