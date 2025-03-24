中石化去年少賺16% 末期息0.14元

勘探及開發產量情况方面，去年油氣當量產量按年升2.2%至5.15億桶；原油產量升0.3%至2.81億桶，其中海外產量跌5.6%至2784萬桶，內地升0.9%至2.54億桶；而天然氣產量升4.7%至1.4萬億立方英尺。

今年資本支出料降至1643億

去年，加工原油為2.52億噸，生產成品油1.53億噸，其中，汽油產量按年增長2.6%，煤油產量增長8.6%。公司全年計劃加工原油2.55億噸，生產成品油1.55億噸，生產乙烯1559萬噸，境內成品油經銷量1.78億噸。

同時，管理層預計今年資本支出為1643億元，較去年1750億元少。其中，勘探及開發板塊佔767億元，化工板塊佔449億元，煉油板塊佔223億元，營銷及分銷板塊佔145億元。

展望今年，中國石化預計，境內天然氣和化工產品需求保持增長， 成品油需求依然受到可替代能源影響。綜合考慮全球供需變化、地緣政治、庫存水平等影響， 國際油價將呈寬幅震盪走勢。