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中石化去年少賺16% 末期息0.14元

標籤：經濟

【明報專訊】中國石化（0386）公布，去年營業收入按年跌4.3%至3.07萬億元（人民幣，下同），公司股東應佔利潤跌16.1%至489.39億元。每股基本收益0.404元，派末期股息0.14元，全年每股共派發0.286元，按年減少17%，但與回購金額合併計算後年度利潤分派比例達到75%。

勘探及開發產量情况方面，去年油氣當量產量按年升2.2%至5.15億桶；原油產量升0.3%至2.81億桶，其中海外產量跌5.6%至2784萬桶，內地升0.9%至2.54億桶；而天然氣產量升4.7%至1.4萬億立方英尺。

今年資本支出料降至1643億

去年，加工原油為2.52億噸，生產成品油1.53億噸，其中，汽油產量按年增長2.6%，煤油產量增長8.6%。公司全年計劃加工原油2.55億噸，生產成品油1.55億噸，生產乙烯1559萬噸，境內成品油經銷量1.78億噸。

同時，管理層預計今年資本支出為1643億元，較去年1750億元少。其中，勘探及開發板塊佔767億元，化工板塊佔449億元，煉油板塊佔223億元，營銷及分銷板塊佔145億元。

展望今年，中國石化預計，境內天然氣和化工產品需求保持增長， 成品油需求依然受到可替代能源影響。綜合考慮全球供需變化、地緣政治、庫存水平等影響， 國際油價將呈寬幅震盪走勢。