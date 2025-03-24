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往績回顧：8年前已預測電動車普及看好電池原材料礦物

【明報專訊】貝萊德行業及主題股票全球投資主管韓艾飛（Evy Hambro）首次接受《Money Monday》專訪是第126期（2017年11月27日）封面故事，他當時已留意到包括美國、中國及英國在內的全球主要國家均積極推動電動車發展，為鋰（Lithium）、鈷（Cobalt）、鎳（Nickel）及石墨烯（Graphene）等用於生產電動車電池的礦物帶來龐大需求，預料此一趨勢將延續數年，為相關上市公司帶來重大投資機會。

未來5至10年看好金銅鈾

上述專訪見報至今近8年，全國電動車的確愈來愈普及，例如中國去年7月全國乘用車市場零售172萬輛，其中，以電動車為主的新能源乘用車零售銷量已達87.8萬輛，單月零售滲透率達51.1%，首次超過50%；而韓艾飛在上述專訪中看好的鋰、鈷、鎳及石墨烯價格均曾顯著向好，以彭博所編制的鋰價指數（Lithium Price Index）為例，2017年11月底收報321點，至2023年1月勁升近2.7倍最高報1186點後，過去逾兩年始大跌近九成至上周收報165.72點（見圖3）。

上周二韓艾飛再接受專訪，指不同時間很可能有不同的投資主題（Probably there are different themes over a different period of time），而未來5至10年他看好金、銅及鈾（Uranium）價走勢。

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[封面故事]