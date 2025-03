往績回顧：8年前已預測電動車普及看好電池原材料礦物

未來5至10年看好金銅鈾

上述專訪見報至今近8年,全國電動車的確愈來愈普及,例如中國去年7月全國乘用車市場零售172萬輛,其中,以電動車為主的新能源乘用車零售銷量已達87.8萬輛,單月零售滲透率達51.1%,首次超過50%;而韓艾飛在上述專訪中看好的鋰、鈷、鎳及石墨烯價格均曾顯著向好,以彭博所編制的鋰價指數(Lithium Price Index)為例,2017年11月底收報321點,至2023年1月勁升近2.7倍最高報1186點後,過去逾兩年始大跌近九成至上周收報165.72點(見圖3)。

上周二韓艾飛再接受專訪,指不同時間很可能有不同的投資主題(Probably there are different themes over a different period of time),而未來5至10年他看好金、銅及鈾(Uranium)價走勢。

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[封面故事]