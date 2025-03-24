俄烏戰爭倘結束 料俄再向全球出口石油

韓艾飛表示，目前美國政府對石油生產限制不多，影響石油產量主要因素是油價高低，而非政府限制。他解釋，由於美國現時已可以憑藉新科技生產頁岩油，故此石油總產量比10年前顯著增加，惟由於頁岩油的生產成本較高，故此當油價處於現時每桶70美元左右，頁岩油生產商的增產意願不大，當油價回升至100美元的話，有關生產誘因便會明顯上升。

油價若跌利通脹放緩 減息空間增

根據韓艾飛的分析，美國總統特朗普目前致力於中止俄烏戰爭及解決以巴衝突，而假如俄烏戰爭告一段落的話，俄羅斯料隨即便會恢復向全球出口石油，令石油供應增加，為油價帶來壓力。

韓艾飛續說，由於石油是重要生產原材料，若油價進一步回落到60美元的話，可以降低生產成本，對全球經濟屬有利，屆時通脹可望回落，央行便可以進一步減息，這亦利好資產估值。

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