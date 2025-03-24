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「杭州六小龍」之一 群核申港IPO

【明報專訊】DeepSeek的崛起，令市場赫然發現內地人工智能的發展已走於世界前沿，亦引起市場對內地新興AI企業的關注。開發DeepSeek的深度求索自然不在話下，與深度求索齊名、被稱為「杭州六小龍」 （見註）的其餘5家企業聲名亦不遑多讓。「六小龍」之一的群核科技（Manycore Tech，下簡稱：「群核」）上月向港交所遞表計劃來港上市，聯合保薦人有摩根大通及建銀國際，一旦事成將為首家「杭州六小龍」登上資本市場。

撰文 旻晞

以杭州為總部的群核，是一家以AI及專用圖形處理單元（GPU）集群為基礎的空間智能企業，其成名作「酷家樂」是一款空間設計軟件，讓用家可拖放3D模型，快速開展設計，以逼真的圖像即時呈現其作品，深受用戶歡迎，去年其平台平均月活躍訪客數達8630萬，平均月活躍用戶有270萬名。

擁AI概念 平台月活躍戶270萬

群核其實早於2021年便曾向美國納斯達克遞交上市申請，當時估值逾20億美元，被稱為「3D雲設計第一股」，及至2023年2月宣布放棄美國上市計劃，相信是與當時中概股於美國上市面對較大不明朗局面所致。

群核旗下擁有空間設計軟件「酷家樂」、酷家樂海外版「Coohom」、面向室內環境AI開發的下一代空間智慧解決方案群核空間智慧平台「SpatialVerse」，以及具備增強建築資訊建模（BIM）功能的酷空間、創意內容雲設計平台「美間」等。所有產品服務均建基於群核的AI及GPU群集，並以雲服務方式提供服務、數據處理能力予各類型客戶。

對於個人用戶，群核提供免費版產品，具有入門級功能，以及主要針對專業設計師且帶有高級功能的各種付費高級版本。初次訂閱免費版的用戶通常會升級至付費高級訂閱。對於企業客戶，群核提供企業級、行業專用軟件解決方案供選擇。各解決方案包括一個綜合功能及特性套件，使客戶迅速將營運轉至數碼形式運作，包括設計、可視化、實施及價值鏈合作。為支持將其解決方案整合至客戶的自有業務程序及系統，群核亦向企業客戶提供多種專業服務以實現優異表現及訂製服務。

群核自成立以來，便一直採用免費增值（Freemium）的市場營銷方式和產品主導增長（PLG）策略。為用戶提供免費版本產品，創造低進入門檻。簡單直接的說法便是先「引你」進來使用，所謂「一試便知真與假」，當用戶發現其服務的確實際可用，或甚至已成為「習慣」，不愁將來或成為付費會員，以享用更高層次的服務。

收入增速加快 每客付費額續增

從群核收入看，2023年收入按年增一成；去年首三季按年增13%，增速加快。而單就個人客戶來說，2023年底有39萬戶，按年升25.5%；至去年9月底再增6%至41.4萬戶；個人客戶訂閱收入方面，2023年按年升56%，去年首三季按年升30.4%，也是說其個人客戶的訂閱收入較客戶數量增長更快；事實上，每名客戶訂閱收入，於2023年為216元（人民幣，下同），至去年首三季增至255元，即每名客戶付費金額正持續增加。以上數據均反映群核的業務拓展策略某程度上是成功，雖則隨着客戶規模擴大，增幅放緩是難以避免。

不過單從「錢」看，企業客戶和大客戶的增長更是關鍵，從訂閱收入看，企業客戶、大客戶於2023年及去年首三季的增幅分別為14.8%和26.5%，以及12.2%和22.7%，增速加快，對群核來說或更值得令人期待。

連年虧損 經營現金流續流走

不過即使群核收入保持增長，但為了維持業務規模擴大，集團於銷售及經銷開支，以及研發開支仍高居不下。2023年兩者收入佔收入比均逾五成，即使去年首三季佔收入比重分別下降至45%及48%，仍足以「鯨吞」集團所有毛利，造成經營虧損達1.28億元。集團連年虧損，理所當然，其經營現金流亦持續流走，去年首三季經營現金流走達1.65億元，按年增加26%；亦令其手頭現金於去年9月底降至2億元，相較2022年底的5.77億元便蒸發了65%，於是乎，來港上市集資是理所當然的事了。

群核解釋往績期間產生經營虧損及經營現金流出淨額，主要因為其業務性質、持續致力進行研發及增長戰略。雲原生（Cloud-Native，是一種應用程式開發和部署方法論，旨在充分利用雲計算、容器化和微服務架構等現代技術來構建和運行應用程式。）訂閱產品通常需要在產品開發及客戶獲取方面做大量前期投資，以提高市場接受度。群核又指出，隨着產品部署規模持續擴大及客戶群持續增長，通常會帶來更高的利潤率，這主要是由於訂閱費的經常性收益性質、較高客戶忠誠度及更大的規模經濟，以及客戶獲取及產品開發方面的協同效應。上文已指出從收入增長看，群核相關策略暫時看是成功的，企業、大客戶淨收入留存率於往績期間均保持100%以上，即客戶數字呈淨增長；客戶平均訂閱收入水平亦保持增長，此外，其研發開支及銷售及經銷開支佔收入比亦同時下降中，可以說發展趨勢正面，但何時修正成果、能扭虧為盈則仍是未知數。

不停燒錢自然要不停融資，2014年至2021年期間群核共11輪融資，共集得2.95億美元資金，引入紀源資本、由小米（1810）創辦人雷軍任創始合伙人的順為資本、IDG資本等。而3位創辦人黃曉煌、陳航及朱皓持股分別大約15.46%、11.04%及4.22%。

註：杭州六小龍為1. 宇樹科技（研發機械人）；2. 深度求索（開發AI大語言模型DeepSeek）；3. 遊戲科學（遊戲開發公司，代表作品有《黑神話：悟空》）；4. 群核科技；5. 強腦科技（腦機接口公司）；6. 雲深處科技（機械人公司，主力生產品為四足機械人）（排名不分先後）

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