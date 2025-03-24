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安擬：伙渣打可互補 融合傳統金融與Web3

標籤：經濟

【明報專訊】渣打香港、安擬集團（Animoca Brands）與香港電訊（6823）上月達成協議，將成立合資公司並向金管局申請牌照，發行與港元掛鈎的穩定幣。Animoca Brands總裁歐陽杞浚接受本報訪問時表示，渣打銀行擁有強大的國際金融網絡，尤其在新興市場具影響力，而集團則在Web3生態系統內擁有大量原生客戶，兩者合作可融合傳統金融與Web3領域。香港電訊的參與亦有助應用落地。

與香港電訊合作助應用落地

穩定幣（Stablecoin）是一種加密貨幣，其價值通常會與某一穩定資產，如法定貨幣或商品掛鈎，保持價值穩定。歐陽杞浚指出，渣打對法規要求相當熟悉，但缺乏Web3客戶群，而集團在此方面具有優勢。他又認為，穩定幣的普及將推動跨境支付的發展，減少交易過程中貨幣轉換及中介環節，實現24小時結算並降低支付成本。

談及集團業務，歐陽杞浚表示，Web3行業仍處於發展初期，許多企業缺乏技術、資源或市場經驗，因此集團為其提供代幣經濟設計、市場拓展等服務，並分為早期、中期及後期三階段。此外，集團透過投資擴展Web3產業鏈，達到協同效應。去年投資約70間企業，涵蓋區塊鏈遊戲、人工智能（AI）及去中心化實物網絡（DePIN），至今已累積540家企業。

至於投資資金來源，他指出，集團擁有自有資金及創投基金，部分來自外部資本。集團不設固定年度預算，而是透過現金流循環推動增長，成功上市項目所產生的收益會再投資新項目。

Animoca Brands創辦人蕭逸早前據報計劃公司最快今年下半年重新上市，香港或中東為首選地點。歐陽杞浚說，重新上市仍是公司願景，惟目前未有具體時間表及地點，但強調：「香港市場會是首要考慮，但最終決定仍取決於當時的市場環境。」Animoca Brands於2020年3月由澳洲證交所退市。