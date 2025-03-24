渣打拓內地中小企融資 助吸東主成高端個人客

文偉成指出，與菜鳥合作的業務，現時是針對從海外進口奶粉、食物、衣服等日用品的內地企業。通過菜鳥數碼平台上貨品買賣等數據，渣打在港審批貸款幫助企業擴大業務，客戶不需要提供額外資料，現時已批出兩宗貸款，最快可在1日完成批核。去年5月渣打亦通過從亞馬遜（美：AMZN）獲得實時數據，為中小企客戶提供融資的方案。

第六間財管中心將位於中環

至於內地中小企信貸風險會否較高，文偉成指出，只會考慮在平台有較長時間、有足夠紀錄的中小企，而進口日用品較少受到經濟周期影響。他表示，每個客戶最高信貸額不會太高，而且渣打亦有豐富信貸審批的經驗，加上對菜鳥平台數據有信心。因為使用菜鳥數據批核貸款是新嘗試，會否有其他合作尚在觀察。

此外，文偉成指出，今年將繼續加強客戶體驗，該行位於北京道的第五間財富管理中心在上周正式開業，亦為尖沙嘴第二間財富管理中心，計劃至2029年每年增設一間。他指出，第六間將位於中環，目前尚未有確實地點，選址因應客戶喜歡維港海景同時亦交通方便，鄰近也要有甲級寫字樓、高級酒店、食肆、購物地點等高端客戶配套。渣打亦在銅鑼灣物色開設第二間財富管理中心，他稱，中心有擴充的實際需要，「啲客戶話等𨋢都等好耐」。