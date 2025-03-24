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袁國守：何處是樂土？

【明報專訊】有估計，2019年反修例事件前，海外香港人少則已100萬，若計及海外出生的第二代，或多達200萬。可見，多年來許多港人移居他鄉，因此不時聽見周遭的人談論移居/移民這話題，究竟何處是樂土？

年幾前，筆者在本欄談及泰國，說當地是不錯的移居地點；幾個月前，又說廣州頗適合有意北上生活的港人定居，有牴觸嗎？其實是否需要移民，以至移居哪裏，視乎個人的個性、家庭負擔及經濟能力等；一如投資取向，視乎個人的風險承受能力，難道年過80歲，個人投資組合仍全數股票，甚至天天瞓身「炒輪」？相反，若還是「十八廿二」，不用膽小到將所有閒錢做定期存款吧。

又先戴頭盔，筆者非移民或海外置業專家，惟喜歡四處出遊，加上過往工作關係，算是蜻蜓點水遊歷過全球多個城市，比較之下，發現宜居和值得在當地買樓的地方不多。現實，先講錢，相比西方世界，移居亞洲區內其他城市，成本較低，且較易適應，因無論食物、天氣以至語言，都與香港較相近。除了過往提及的曼谷及廣州，馬來西亞多個城市也是不錯的選擇。

多年前，筆者經常前往馬來西亞，除了廣為港人熟悉的吉隆坡、檳城及沙巴外，古晉和怡保也值得各位「研究研究」，因樓價相比吉隆坡及檳城相宜，且更「hea」，民風更淳樸。然而，古晉和怡保難及吉隆坡的方便、檳城的姿彩，故選哪處定居，始終視乎閣下偏好。

檳城多華人聚居 怡保樓價相宜

若國與國比較，馬來西亞主要人口為馬來人及其他土著，佔人口近七成，華裔約佔兩成多，印裔佔約7%，而回教是馬來人和其他土著主要信奉的宗教，所以當地街頭飲食，遠遠有別於四處盡是歐美遊客的泰國；如平日喜歡「落bar」飲兩杯，且愛熱鬧、逛商場，移居泰國會較合適。相反，傾向平淡生活，日常又可以華語或廣東話溝通，眾多華人聚居的檳城會是首選，况且發展商經常在本港舉行檳城物業投資展銷會，不愁沒選擇。

至於希望子女到西方社會升學，家長本身也有意一同移居，而經濟能力又許可，相信不用筆者加嘴，英語系世界英美澳紐加會是他們心儀的目的地。不過，英美澳紐加「氣質」有別，還是那句，如同投資，應視乎個人/子女的喜好和經濟能力去選擇，而非人云亦云。綜合過去數十年的觀察及親身體驗，筆者的淺見是，性格相對進取，致志躋身金融或科技行業，移居美國會較佳，因頂級跨國金融機構聘請的投資總監或基金經理，又或加州矽谷的科技人才，多畢業於美國名牌大學；相反，若打算過優哉游哉的退休生活，澳紐加較合適。

當然，以上只是籠統的說法，除了考慮教育、就業又或退休後生活質素，個人體質是否「抵冷」亦不應輕視。如筆者有親人近30年前舉家移民加拿大愛蒙頓（Edmonton），多年前前往探望他們，到訪的月份是10月，筆者已要穿上羽絨禦寒，但還是有點吃不消。上周與一對來港遊玩的加拿大夫婦談及此事，這兩位親戚家住溫哥華（Vancouver），丈夫是土生土長白人，而太太已移民楓葉國近30年，兩個都忍不住笑言，Edmonton是Freezer啊，她還說曾因有晉升機會在Edmonton住了好幾個月，但最終受不了返回溫哥華。See？Edmonton樓價，當然比Vancouver便宜得多，但移民或海外置業前，建議三思。

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[袁國守 投資心戰室]