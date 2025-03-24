《幫你格價》：搜尋低息稅貸私貸 留意條款

明報記者 劉敬華

若比較各銀行宣傳的最低實際年利率，一般而言稅貸息率會較私人貸款吸引，如是次比較的貸款中，ZA Bank稅季貸款的實際年利率可低至1.3厘，而大新交稅「快應錢」的實際年利率可低至1.38厘（見表1）。要留意的是，銀行標榜的貸款最低實際年利率，往往是以數百萬元的最高借貸額計算，又或是已計入需符合特定條款方可獲得的現金回贈，如上述ZA Bank稅季貸款的1.3厘實際年利率，便是以貸款額100萬元，月平息0.0584厘及還款期12個月計算。

達指定金額或才獲現金回贈

又如大新交稅「快應錢」的1.38厘實際年利率，是以該行特惠客戶貸款199萬元，每月平息0.1115厘、還款期12個月及包括1.18萬元現金回贈計算，同一借貸額及還款期下，不包括現金回贈的最低實際年利率則提升至2.49厘，要獲得此現金回贈，除貸款額要達到指定金額外，更要符合其他條款，其中包括需於推廣期內持有或成功申請指定信用卡。

至於不同貸款額下的實際年利率，假設還款期均為12個月，若貸款額為10萬元，是次比較貸款不包括現金回贈的實際年利率介乎4.38厘至11.47厘（見表2），以工銀亞洲個人稅務貸款的4.38厘實際年利率最低；如貸款額提升至20萬元，不包括現金回贈的實際年利率介乎1.88厘至10.76厘，惟要獲得上商「快稅錢」個人稅務貸款的1.88厘實際年利率，貸款額需為稅額一倍或以下及20萬元或以上；如貸款額達50萬元，不包括現金回贈的實際年利率，則以工銀亞洲個人稅務貸款的3.47厘較為吸引。

還要留意的是，部分銀行會向不同級別的客戶提供不同的實際年利率，以借貸10萬元選擇12個月還款期為例，工銀亞洲個人稅務貸款會向該行的現有銀行客戶提供4.38厘實際年利率，而向一般客戶提供4.83厘實際年利率。

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