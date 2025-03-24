moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

KGI凱基：投資者傾向分散地區風險 利歐股市

【明報專訊】美國聯儲局在本月決定維持利率於4.25%至4.5%不變，符合市場預期。和去年12月相比，下調2025年實質GDP成長率，略微上調失業率，同時也上修整體及核心通脹率的預測，利率路線大致維持去年12月的走勢。本次會議最為鴿派的部分是放緩量化緊縮的步伐，美債每月縮減金額由250億美元降至50億美元。

減息軌迹持續，市場反而安心，美國2年期國債孳息率維持不變。過去美國長年期國債孳息率大致跟隨經濟情况變化，年初至今，10年期國債孳息率由4.8厘回落至4.2厘，反應部分經濟放緩風險，10年期美國國債價格明顯上升，只有亞洲投資級別債小幅下跌。觀察初領失業救濟金人數，政府效率部（DOGE）的裁員計劃在華盛頓特區取得進展，但對全國影響不顯著。彭博預估，基礎情景下DOGE預期降低今年第四季實質GDP成長率0.7%，失業率上升0.3%，而整體通脹則可能降低0.3%。後續仍需觀察DOGE的進展，若裁員政策進一步拖累經濟並降低通脹，聯儲局減息空間將擴大，長年期國債孳息率再下滑。

歐洲方面，近期在美國政府積極協調下，烏克蘭同意30天停火協議，俄羅斯方面也同意對烏克蘭能源設施停火30天，並與特朗普繼續對話。俄烏戰爭結束的機率大增，搭配歐洲央行持續減息，主要國家經濟落底反彈，使得歐洲不確定性大幅降低。反觀美國政經受到特朗普積極的關稅政策影響，近期不確定性指數快速上升高於過去拜登任期平均。透過經濟驚奇指數觀察美、歐經濟狀况，可以看到歐洲經濟落底反彈的趨勢明顯，相反美國經濟驚奇指數從1月底開始反轉向下，顯示市場擔憂在特朗普的關稅政策下，美國經濟未來恐有放緩甚至衰退疑慮。

德國2024年財政赤字佔GDP比重為2.3%，相較整體歐盟的3.09%，仍有舉債空間。本次德國聯邦議會搶先於2025年3月15日發表財政方案草案，內容大幅擴張政府財政支出，包括設立額外基礎建設基金；大幅增加國防支出舉債預算；德國各邦財政赤字上限從0%提高至0.35%；援助受侵略國家支出，不受財政紀律約束。財政支出法案通過將使德國國內得到大量資金投資，預期2025年德國將擺脫連續兩年GDP負成長狀態。歐洲經濟驚奇指數對美國出現黃金交叉，全球投資者針對美國不確定性加深，傾向分散地區風險，有利歐洲股市反應利淡因素出盡行情。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[KGI凱基 投資根基]