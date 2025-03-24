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袁國守：市場焦點轉向盈利前景

【明報專訊】港股上周走勢反覆，周中曾升至24,874點，創年內新高，惟隨後無力為繼，周五插530點，收報23,689點，全個星期累跌270點或1.13%。恒指今輪從高位回吐，可謂市場意料之內，因日前14天RSI已升至逾70水平，技術上開始超買；再者，全國兩會過後，中央已公布《提振消費專項行動方案》，港股若要再向上突破，相信要待內地推出更多刺激經濟措施。

况且，年初至今計，港股表現跑贏全球主要股市，累漲18%，在踏入第二季前「唞唞氣」其實相當健康，且看能否企穩20天線約23,700點，以及北水會否繼續流出港股，一旦情况轉差宜酌量減磅，暫先行觀望。

事實上，近日多家已派成績表的企業如騰訊（0700）及小米（1810），業績都較預期理想，上周調整相信是因之前股價已累升不少，投資者趁機沽貨獲利而已，後市毋須太悲觀。然而，投資看前景，現時市場焦點已放在往後企業盈利增長，以及估值能否獲重估，加上美國聲言將於下周三（4月2日）對所有貿易伙伴實施「對等」關稅，令後市添不明朗因素，戰友不可忽視其潛在影響。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]