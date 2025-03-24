袁國守：市場焦點轉向盈利前景

况且，年初至今計，港股表現跑贏全球主要股市，累漲18%，在踏入第二季前「唞唞氣」其實相當健康，且看能否企穩20天線約23,700點，以及北水會否繼續流出港股，一旦情况轉差宜酌量減磅，暫先行觀望。

事實上，近日多家已派成績表的企業如騰訊（0700）及小米（1810），業績都較預期理想，上周調整相信是因之前股價已累升不少，投資者趁機沽貨獲利而已，後市毋須太悲觀。然而，投資看前景，現時市場焦點已放在往後企業盈利增長，以及估值能否獲重估，加上美國聲言將於下周三（4月2日）對所有貿易伙伴實施「對等」關稅，令後市添不明朗因素，戰友不可忽視其潛在影響。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]