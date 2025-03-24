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摩根大通亞洲：放榜在即 比亞迪購14554

【明報專訊】比亞迪股份（1211）將於3月24日（周一）公布業績。公司早前發布的電動車充電5分鐘續航400公里的快充技術，管理層建設充電網絡的藍圖備受市場關注。比亞迪月初通過配股籌集約55億美元，為4年來港股最大的配股集資活動，投資者憧憬資金可幫助比亞迪加快新技術的研發和海外擴張步伐。2024年比亞迪全年銷售目標約360萬輛，最終錄得超過425萬輛，超額完成約18%。市場憧憬銷售增長將帶動收入及盈利，投資者需留意公司2025年銷售目標。

比亞迪股價3月20日曾見426.6元，創上市新高，其後股價高位整固。如投資者繼續看好正股後市，可留意比亞迪購（14554），行使價550.5元，實際槓桿6.2倍，2025年8月18日到期；相反看淡可留意比亞迪沽（15058），行使價321.11元，實際槓桿4倍，2025年9月22日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]