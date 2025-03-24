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陳永傑：小陽春蔓延至中價樓

標籤：陳永傑

【明報專訊】特朗普上場後，股金市場風起雲湧。港股由農曆新年至今，已升近5000點，而金市亦發揮避險作用，近日於每盎司3000美元歷史高位徘徊，而與黃金同樣的實物資產──物業，於2月底《財政預算案》後，亦出現成交量的小陽春。

自《預算案》放寬細價樓印花稅，加上股市急升，小陽春先在新盤出現，二手更有「接力」之勢，除細價樓外，樓價2000萬元以上的中高價住宅，「撤辣」後成交量增近六成。

樓市逐步回暖，一手交投率先回升。據中原地產數據，2月一手私人住宅錄得895宗買賣登記，按月升18%，創3個月新高；購買力此消彼長之下，新盤接連低價開售搶客，上月二手私樓買賣登記量已連跌3個月，2月跌至1993宗，見1年新低。惟上月數據仍未反映《預算案》後的小陽春現象，相信三四月份的登記量會出現明顯升幅，尤其一手市場。自踏入3月一手再進一步轉旺，不足半個月已錄逾1200宗成交，是2月同期的3倍，部分新盤見反應好，逐步加價。

新盤旺市下，整體買家入市信心逐步增強，小陽春更由細價樓蔓延至樓價2000萬元以上的中高價住宅。其中，鰂魚涌太古城在《預算案》後即錄得一宗矚目大額成交，一個複式戶以2600萬元售出，呎價20,313元。是次成交價創屋苑自2022年7月後新高，呎價亦為屋苑近5個月以來重上2萬元水平。

近年政府全方位搶人才，中高價物業亦變得吃香，價量回升。中原地產數據顯示，全面「撤辣」後的第一年，樓價2000萬元以上的一二手私人住宅成交及金額分別增加57%及40%，兩項數字同創3年新高。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]