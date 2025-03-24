moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

布少明：「供平過租」擴大 利樓市

標籤：布少明

【明報專訊】美國聯儲局公布最新議息結果，一如市場預期維持息率不變，本港三大發鈔銀行亦維持最優惠利率不變；自去年9月美聯儲啟動減息周期以來，至去年12月香港銀行已減息3次，累減0.625厘，已對樓市呈明顯利好作用。隨減息效應持續發酵，加上2月底《財政預算案》公布利好樓市措施後，多個新盤銷情亮麗，不少項目首輪銷售即日沽清，樓市出現「小陽春」。據美聯物業研究中心綜合一手銷售網資料及市場消息，3月首19日一手成交量錄逾1900宗，較2月全月高出約55%，暫創5個月高位。個人相信，隨着近期一手銷情持續火熱，料3月份一手成交有望錄得約3000宗水平，並將創出去年3月後的一年新高。

說回息口問題。根據差餉物業估價署公布最新2025年1月A類單位（實用面積430方呎或以下）租金回報率約3.6%；同時，1月經絡按揭息率指數報3.52%，即細單位租金回報率較按揭利率輕微高出約0.08%，是自2022年9月後再出細單位租金回報率超越按息的情况。同時，美聯租金走勢圖2月以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.81元，按月升約0.4%，相信租金將進一步向上，而「租升息跌」將促使愈來愈多屋苑出現「供平過租」。現市場普遍預期今年美國將減息兩次，相信香港息率亦大有可能「跟減」。假如樓價未有現明顯反彈，屆時各屋苑「供平過租」的幅度勢擴大，屋苑數量亦將同步與日俱增，進一步吸引買家入市。

「供平過租」持續擴大，配合各利好因素持續湧現，以及近月香港股市急速回勇，相信當下樓市「小陽春」情况將有力延續，甚至由一手進一步蔓延至二手市場。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]