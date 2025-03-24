布少明：「供平過租」擴大 利樓市

說回息口問題。根據差餉物業估價署公布最新2025年1月A類單位（實用面積430方呎或以下）租金回報率約3.6%；同時，1月經絡按揭息率指數報3.52%，即細單位租金回報率較按揭利率輕微高出約0.08%，是自2022年9月後再出細單位租金回報率超越按息的情况。同時，美聯租金走勢圖2月以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.81元，按月升約0.4%，相信租金將進一步向上，而「租升息跌」將促使愈來愈多屋苑出現「供平過租」。現市場普遍預期今年美國將減息兩次，相信香港息率亦大有可能「跟減」。假如樓價未有現明顯反彈，屆時各屋苑「供平過租」的幅度勢擴大，屋苑數量亦將同步與日俱增，進一步吸引買家入市。

「供平過租」持續擴大，配合各利好因素持續湧現，以及近月香港股市急速回勇，相信當下樓市「小陽春」情况將有力延續，甚至由一手進一步蔓延至二手市場。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]