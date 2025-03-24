王品弟：息口維持 樓市穩中求進

一手方面，據香港置業資料研究部綜合一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，《財政預算案》後22日（2月26日至3月19日）共錄得2046宗新盤成交，較《預算案》前22日（2月4日至25日）共錄得1033宗大增近1倍。二手方面，據香港置業前線分行所錄得的數字顯示，近3周（2月24日至3月16日）二十大屋苑共錄得139宗二手成交，較之前3周（2月3日至23日）共錄得120宗亦增加近16%。

另一方面，隨着各地人才陸續來港，帶動本港的租務需求持續強勁，租金不斷攀升。在現時低息環境下，供樓成本與租金支出差距逐漸縮小，故吸引不少租客由租轉買；與此同時，亦因為現時的租金回報上升，為投資者帶來穩定的回報，特別是中小型單位，由於入場門檻較低且租務需求旺盛，成為投資者的熱門選擇。雖然今次聯儲局維持息率不變，但預料今年將會再次減息，相信本港銀行屆時亦會跟隨，為樓市帶來支持，連同利好樓市政策配合下，預料今年一手成交量達1.8萬宗，連升3年；二手成交量料進一步升至約4.2萬宗。

香港置業研究部董事

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[王品弟]