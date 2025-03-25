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彭博：小米配股最多籌413億 集資額歷來第三大 緊接比亞迪月初抽水435億

【明報專訊】港股升市下再有重磅科技股「抽水」。小米集團（1810）傳擬以先舊後新方式配股集資最多53億美元（約413.4億港元），每股配售價52.8至54.6元，以周一收市價57元計折讓約4%至7%。若配股落實，將是繼美團（3690）、比亞迪（1211）後本港歷來集資規模第三大的公司配股行動。分析料小米股價短期或因此受壓，若再有大型科技股配股，更可能衝擊大市。

明報記者 楊括

彭博引述銷售文件指出，今次小米配股涉7.5億股B股，相當於現有B股總數的3%，佔已擴大B股總數的2.9%，高盛及中金同為整體協調人。款項用途方面，小米傳擬將款項淨額用於加速電動車業務擴張；投資研發以進一步提升技術能力等。報道引述消息又指出，截至昨晚，已有足夠投資者認購小米所配售股份。

研發投入大增 成集資原因

小米今次配股行動，為不足1個月內第二單集資達400億元的公司大抽水，比亞迪本月初的配股行動，集資額便高達435億元。小米亦非首次從市場「抽水」，該公司2020年12月已配股集資約237億元，兼發行8.55億美元零息可換股債。近期小米股價受旗下車款SU7銷情推升公司收入帶動，於過去12個月累升2.85倍，單計年初至今亦有68%升幅，正好為該公司提供趁高再度抽水的良機。

同時值得留意的是，小米近年研發投入大增，去年該公司研發支出達241億元（人民幣，下同），按年增25.9%，管理層更預計今年研發投入達300億元（見圖）。2021年至2025年5年間，研發投入預計達1050億元，有關支出的龐大資金需求或許正是公司近年一再「抽水」主因。

對於是次配股，富途證券香港首席策略師陸秉鈞認為，小米已較「忍手」，因其配股金額相對其自身市值而言比例較小，且折讓幅度較小，而恰恰或有投資者欲「掃貨」，故相信市場「食得落」是次配股。小米股價今日亦未必有太大跌幅，若於配股價附近低開，相信會很快回升並反彈至阻力位即60元左右。

分析：股價倘跌 投資者可趁低吸

近月DeepSeek橫空出世推動港股科技股價值重估，不少科技股股價見支持，陸秉鈞認為阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）現金流較充裕，短期內不會配股，但若再有其他科技股以類似是次小米的規模配股，則短期可能衝擊市場情緒。

香港股票分析師協會理事溫傑則指出，小米是次配股令市場意外，加上有攤薄效應，該股股價短期料將受壓。不過他指出，自己對小米前景樂觀，因內地支持消費等政策陸續有來利好小米旗下手機、平板電腦銷情，若該公司配股後市場情緒推跌其股價，則反而是投資者分段吸納的良機。