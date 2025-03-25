moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

清盤人接管後 恒大證券恒大期貨易名

標籤：經濟

【明報專訊】內房「萬億債王」中國恒大（3333）早年斥資逾200億元攻港，先後連奪多幅地皮及商廈，更曾向金銀業貿易場永遠名譽會長、前政協李德麟收購大唐證券及大唐期貨，並改名為恒大證券及恒大期貨。而隨着清盤人安邁（A&M）接管恒大，接管人亦加緊維護及變現恒大資產。本報最新發現，持有恒大證券及恒大期貨的「昌能發展有限公司」在2024年6月遭安邁接手，恒大證券及恒大期貨則分別在2025年3月初改名為「同舟證券（Ark Securities）」及「同舟期貨（Ark Futures）」。

月初改名同舟證券同舟期貨

今次昌能發展、恒大證券及恒大期貨在安邁接管後，除了搣甩「恒大」牌頭外，以往在中國恒大香港分公司的核心成員亦被撤換，當中近年負責持有恒大屬下香港子公司的陳代平，在安邁入主接手管理後，於2024年10月辭任昌能發展的董事職務。

而曾任中國恒大董事、恒大香港公司總經理的黃賢貴及恒大香港公司的張詔，在2025年1月底亦雙雙辭任恒大證券及恒大期貨董事職務，改由恒大證券一名代表龔瑞璇擔任兩間公司的新董事，而徐玲淋則留任董事。

根據2024年一份法庭文件顯示，中國恒大在境外主要資產市值只有約224億港元，並且多為房產及股份。而早在2022年中國恒大尚未被清盤前，恒大的債權人已紛紛出手維護權益，當中中國恒大位於灣仔的香港總部「中國恒大中心」（現名為萬通保險中心）已遭債權人委任安邁為接管人接管，其後多次招標出售，但一直乏人問津。

另外，恒大在港的多項物業，包括許家印私人持有的山頂3間大宅、向恒地（0012）收購的元朗和生圍「皇宮屋」項目、長沙灣「恒大·睿峰」（現名為睿峰）、屯門「恒大‧珺瓏灣」（現名為緹岸）等均已遭接管或放售。

證券期貨高層紛離任

市場亦多次傳出，恒大的前高管或存在資產轉移等情况，所以在中國恒大正式獲高院頒令清盤後，清盤人已先入稟向包括恒大創辦人許家印、其前妻丁玉梅等追討60億美元股息及酬金，並獲批出多項禁制令，包括限制上述人士處置、出售或削減名下約600億元的資產，並要求披露資產。恒大亦曾公告指出，清盤人正專注調查公司業務及事務，採取措施維護及變現集團的資產，務求向集團債權人及其他持份者返還價值。

而今次的主角恒大證券及恒大期貨，是中國恒大於2018年1月向李德麟所收購，隨後更在2020年聘得光大證券（香港）前銷售董事陳昌義過檔，當時陳氏出任執董或投資經理團隊的公司客戶亦跟隨過檔。然而隨着中國恒大債務危機崩塌，陳昌義亦在2024年10月1日離任恒大證券，跟其過檔的公司客戶亦陸續公布，獲恒大證券通知終止其投資經理協議。

明報記者 方楚茵