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港股升215點 北水淨沽小米9.7億

標籤：經濟

【明報專訊】市場觀望下周美國新關稅措施，港股早段窄幅上落，恒指午後在小米（1810）、比亞迪（1211）等重磅科技股升勢帶動下做好，收市升逾200點，結束兩連跌。不過，大市成交大減逾三成至不足2400億元，為逾一個月最少，惟北水午後轉流入。

大市成交減31%至2331億

恒指高開59點後走勢反覆，一度轉跌158點，低見23,531點，午後回升，最多升277點，高見23,967點，重上20天線（現處23,784點），但未能收復兩萬四，收報23,905點，升215點或0.91%。國指反彈1.2%，報8850點；科指曾升最多2.19%，收市升1.7%，報5736點。

大市成交大減31%至2331億元，是2月11日後新低。北水淨流入25.32億元，較上日增加11.7%，淨買入最多的是美團（3690），金額8億元；淨賣出最多的是小米，淨沽達9.7億元。

重磅科技股普遍做好。小米升逾4%，收報57元；比亞迪績前升3%。阿里（9988）、騰訊（0700）、京東（9618）等亦靠穩。不過，美團、蔚來（9866）績後曾挫半成， 前者收報165.7元，跌1.1%；後者收報34.7元，跌3.3%，為表現最差科指成分股。

美團績後曾挫半成 長和彈4%

招金（1818）折讓約5.85%配股，集資逾19億元，股價先跌後回穩 ，收報14.98元，微跌0.4%。長和（0001）擬出售巴拿馬等港口權益備受國際關注，長和創辦人李嘉誠次子、盈科拓展集團主席李澤楷日前（23日）有份獲邀在北京出席國務院發展研究中心主辦的中國發展高層論壇，並與總理李強同場大合照。長和股價早段顯著反彈，最高見45.5元，升5.2%，收市升4.2%。

亞洲首批個股槓桿及反向產品（L&I）上市，南方東英就5家美股推出9隻L&I產品。美股期指亞洲時段反彈，5隻槓桿產品首掛表現不俗，升1%至9%不等，4隻反向產品就跌2%至9%不等。

獨立股評人郭思治表示，期指本周五結算，加上季結，料恒指會略為做好，但目前大市仍處急升後的調整中，且不預期會在短時間內就完成整固，加上美國新關稅措施對經濟始終有影響，投資者不能掉以輕心，預期恒指支持位在兩萬三。