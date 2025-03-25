大摩上調內地今年GDP預測至4.5%

維持次季經濟開始放緩看法

大摩表示，因內地1月及2月強勁的經濟活動數據，該行料內地首季實際GDP增速為5.4%，更表示最終經濟增長率或更高，因農曆新年所帶來的季節因素影響。另大摩根據高頻數據，亦顯示3月份經濟按年增速將維持強勁勢頭。大摩補充，預計因應人工智能的應用，以及公眾資金支持新興產業的投資，料今年內地企業投資會進一步增加。

大摩相信目前內地經濟，對於關稅的敏感度較低，因先前貿易衝突時供應鏈已重組，中國直接出口到美國的貨品減少。該行預計美國每對中國商品加徵20%的關稅，會拖累中國GDP增速下跌0.6個百分點。

該行預料接下來數月，內地出台的經濟政策會減少，因年初經濟增長較官方增長目標為高，提供空間去評估關稅對經濟的影響。

大摩續稱若然第二季經濟確實開始探底，更廣泛的生育補貼政策及以舊換新措施都可能帶來潛在新一輪刺激措施。

大摩調升人民幣兌美元匯率預測，由原來今年中及年底分別見7.5、7.6，調升至7.35及7.5。主要考慮人行將維持人民幣匯率（兌美元）穩定為首要目標，其次才是實現本土經濟增長。