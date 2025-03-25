moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中石化：增附加值產品比重 改善石化業務

【明報專訊】中美開打關稅戰，中國石化（0386）副董事長、總裁趙東表示，對石化行業也有影響，但集團較少進口美國油品，石化產品出口到美國亦不多，料對集團營運影響有限。另外，集團因應性價比相對高，故有採購俄羅斯的產品加工，但趙表示會按市場情况調整採購及銷售，並會爭取優化渠道，降低成本，提高毛利率。

充電樁業務實現收支平衡

中石化的石化部門持續虧損，趙東指出，去年下半年度受到油價快速下調影響拖累業務表現，集團會繼續進行降本增效，並提高附加值產品比重及置換老舊設施，藉此改善經營。副總裁、董事會秘書黃文生補充，集團在石化業務已運用自有技術推動轉化，例如在煉油催化柴油接合放氫等技術，用來生產高附加值產品，做到產品差異化。

黃文生又稱，集團開設逾1萬個加油站及10萬個充電樁，後者已實現收支平衡。非油業務去年更營收穩定，實現利潤47億元（人民幣，下同）。他相信，隨着他們提供全方位服務、油氣氫電服業務的毛利可以進一步增長。他們擬將今年新增充電樁3萬至5萬個，料使用率達到15%便實現收支平衡。

至於分紅方面，黃文生稱2024年度派息加回購，回饋股東金額佔同期盈利的75%。未來3年單計派息，比率可達65%。集團去年回購1.3億股A股及近4億股H股，今年度會繼續推進股份回購。至於今年度資本開支預算為1643億元，較去年實際金額減少6.1%，趙東強調，這仍屬高水平，他們會視乎現金流及分紅情况去釐定最終資本開支水平。