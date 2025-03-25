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美團績後捱沽 券商看法分歧

標籤：美團

【明報專訊】美團（3690）上周五（21日）收市後公布的去年第四季業績符預期，但集團預告加大海外市場投資，引發投資者擔憂該公司盈利能力受拖累，美團股價昨日開市即遇沽壓，最多跌逾半成報158.8元見3周新低，一度失守50天線，收市跌幅收窄至1.13%，收報165.7元，成交99億元。券商對美團看法較分歧，花旗認為美團旗下閃購等業務表現強勢，上調目標價8.5%至217元。但摩根大通稱認為美團國際擴張令相關業務虧損擴大，因此削美團目標價5%至190元。

摩通：擴海外料虧損升 削目標價

上季美團新業務虧損因海外業務等投入增加而再度擴大，公司首席執行官王興更預告，今年海外業務投資金額將遠高於2024年。

摩通稱，美團近年致力於國際擴張，但相關分部虧損預期上升，此外該公司早前推出完善騎手社保等政策，令今年核心本地商業利潤展望低於預期。不過該行預計，美團2025至2027年的每股盈利年複合增長率為20%，該行續稱，經過預期重置後，美團股價於未來一至兩年內仍具吸引力。

美團近年進軍本港與沙特在內的海外市場，花旗認為相關業務已在沙特獲初步成功，長期會對集團整個業務生態有正面影響。不過該行指美團於內地的外賣訂單量增速受基數影響已呈放緩，但料美團閃購、到店業務增長勢頭可獲維持，加上集團擁清晰人工智能（AI）發展策略，相信可助集團面對挑戰，故對該公司股票維持「買入」評級。