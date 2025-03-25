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向華製貨船徵費 美企憂成本飈 憧憬關稅縮水 道指曾升逾500點

【明報專訊】美國政府擬向停泊美國港口的中國建造船舶，每船貨物徵收逾百萬美元的額外港口費。美國貿易代表辦公室（USTR）周一起舉行為期兩天聽證會，聽取供應鏈、航運業等意見。彭博社指出，美國企業、貿易團體及專家憂慮，額外港口費對環球貿易的破壞力，遠超關稅，甚至可能引發「貿易末日」。不過《華爾街日報》的消息指，白宮可能縮小4月2日生效的對等關稅範圍，美股三大指數早段攀升，道指升逾500點，納指升2%。美國國債價格回落，美國10年期國債孳息率升至4.32厘。

彭博社指出，目前連繫歐美的跨大西洋航線，船運公司的八成貨運船舶由中國建造。若美國要向所有中國建造船舶徵收額外港口費，每批貨物將面臨100萬至300萬美元不等的附加費。這意味由德國運往美國的鋼管貨運成本，可能較目前高出一至兩倍。物流服務商Mercury Group表示，原要準備將一批1.6萬公噸的鋼管裝上貨櫃船，運往美國路易斯安那州，但由於美國可能徵收額外港口費，這批鋼管仍存放在德國貨倉，直至收費措施明朗化。

中國建造貨船佔全球交付逾半

這只是USTR為遏制中國在造船、物流及航運領域的主導地位而引發的大量交易障礙之一。根據USTR的數據，中國建造的貨運船舶，以噸位計算，由2000年佔全球貨船總交付量的5%左右，增至目前一半以上（見圖），反觀韓國、日本等主要造船國近年產量顯著下跌。美國造船廠去年的貨船產量更僅佔全球0.01%。

USTR指出，中國的主導地位，使其在全球供應、定價等方面擁有市場力量，徵收關稅及額外港口費是要起制衡作用，消除中國對這些產業的主導地位。擁有全球最多訂單的造船集團——中國船舶集團表示，美方政策違反世界貿易組織（WTO）規定。

美國零售商協會（NRF）指出，業界認為額外港口費的威脅較關稅尤甚，因為這會直接衝擊供應鏈。船東已表示，不僅會轉嫁成本，還會撤出部分航點，一些中小型港口將受到波及。

航運業研究機構Clarksons Research Services指出，若船舶是由中國製造，並由中國企業營運，且運載中國製造商的貨品，那麼每次停泊美國港口的費用，可能高達350萬美元。去年停泊美國港口的83%貨輪，以及近三分之一的運油輪，將面臨額外港口費。理論上，額外港口費可為美國庫房帶來400億至520億美元收入。不過由於美國政府一再提高對中國產品的關稅，並加徵鋼鋁關稅等，加上4月2日準備徵收新的對等關稅，一些美國企業已感到焦慮。世界航運理事會（WSC）指出，每次港口停泊收取數百萬美元是行不通的，最終只會懲罰美國消費者及企業，導致價格上漲，並威脅就業。

商界指出，這非但無法提振美國造船業，更會打擊美國經濟，令美國貨品在國際上更為昂貴，而貿易可能轉往加拿大和墨西哥等地，並推高全球運費和美國通脹。

業界：或引發「貿易末日」

USTR正建議，未來更多美國產品需由懸掛美國國旗、由美國人駕駛及建造的船舶進行運輸。航運業卻憂慮，美國造船廠恐需數十年才能滿足產能需求。

海運業資深人士、貨運史作者John McCown稱：「若要給貿易一錘重擊，這就是他們要做的。一切不利措施疊加，這就像貿易的末日」。

（彭博社）

[國際金融]