moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

螞蟻採國產晶片拓AI 效果媲美Nvidia晶片

【明報專訊】彭博社引述知情人士表示，馬雲支持的螞蟻集團採用了包括阿里巴巴及華為在內的中國製晶片，開發訓練AI模型的技術，可為螞蟻節省20%成本。

消息稱，螞蟻集團透過國產晶片，以混合專家（Mixtures of Experts, MoE）機器學習法（通過結合多個專家模型來解決複雜的學習任務）來訓練模型，效果媲美AI晶片巨頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）的H800等晶片。H800是Nvidia此前為配合美國對華出口限制而特製的晶片，據稱其數據傳輸速率降低至旗艦晶片H100的一半左右，不過H800如今也被美方禁止對華出口。

省成本兩成

知情人士稱，螞蟻仍有使用Nvidia的晶片開發AI，但最新模型主要依賴超微半導體（美：AMD）及中國晶片在內的替代品。

彭博社指出，這意味螞蟻集團加入了中美企業之間的AI競爭，自中國科技初創DeepSeek展示如何以低於美國OpenAI等企業的成本來訓練AI模型，這場競爭愈演愈烈。這也顯示中國企業正嘗試使用本土產品，替代Nvidia的晶片。

螞蟻集團本月發表一篇論文，聲稱旗下一些模型有時在特定基準指標，勝過Meta的模型。螞蟻的論文標題更表明，其目標是「不使用高端GPU」來擴展模型。

若其所言屬實，這將標誌中國AI發展再向前邁進一步，開始具備自我供應的潛力，逐步擺脫對美國先進晶片的依賴。

這發展似乎不符合Nvidia的構想。該公司行政總裁黃仁勳上周才在開發者大會表示，即使出現像DeepSeek R1如此低成本、高效能的AI模型，但運算需求仍將大幅增長，而業界仍需更好的晶片來創造更多收入。

（彭博社）

[國際金融]