黃雯怡：海爾智家受惠內地提振消費

內地自去年推出以舊換新政策後，對家電需求帶來明顯支持。今年再度延長該政策，有利於需求增長。今年首兩個月家具類及家電類商品零售額，均錄得逾10%的按年升幅。上周2025全國家電消費季啟動儀式在上海舉行，根據商務部最新數據，共有2020.8萬名消費者購買十二大類家電產品2757.2萬台，帶動消費930.8億元（人民幣，下同）。2024年8月至今，消費者購買以舊換新家電產品近9000萬台。在全國兩會後，多個地方政府發布了對購買家電等提供補貼的措施。

海爾智家（6690）作為龍頭家電股，受惠政策利好。該公司去年首3季度實現營業收入2029.71億元，同比增長2.17%，純利151.54億元，按年增長15.27%。海爾智家當前估值處於歷史較低水平，動態市盈率約12倍。在提振消費政策支持下，家電消費板塊有估值重估的空間。尤其是集團的高端品牌，可抓住當前國家補貼機遇，積極擴大市佔率。建議26港元買入，上望30港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]