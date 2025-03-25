梁天卓：家庭政策救生育？未必咁簡單

以福利制度完善的北歐國家為例，挪威和瑞典長期提供免費或低成本的託兒服務，更有超過一年的帶薪育兒假期。

然而，儘管政府全力推動，兩國的生育率近年卻一路跌至約1.5，甚至低過美國這類家庭支援相對欠奉的國家，顯示福利政策未必能解決根深柢固的社會及經濟壓力。

納入保險保障生育治療效果較佳

俄羅斯的經驗就相對突出：2007年推出高達一萬美元的巨額現金補貼，長遠成功提升生育率逾20%。不過，龐大的財政負擔令此措施難以被其他國家仿效。

加拿大上世紀70年代推行的類似政策，生育率亦只是短期上升，民眾提前計劃內的生育而非真正增加子女數量。韓國則每月為一歲以下幼兒提供津貼，2024年生育率僅稍微回升，成效仍需觀察。

整體而言，託兒服務和延長產假這類政策，的確能略為改善生育率，但成效普遍有限。直接派發現金津貼則往往只是短期措施，未能帶來長遠改變。相較之下，納入保險保障的生育治療則效果較佳，美國提供相關保險後，透過治療而生育的比率提升了32%。

可見家庭政策雖非完全無效，但要從根本逆轉全球性的生育率下降，仍需同時處理更深層次的經濟結構、教育改革及社會觀念等議題。香港要真正提升生育率，政策的配套必須更加全面及深入，才能創造適合年輕家庭落地生根的社會環境。

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]