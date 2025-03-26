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匯控主席：全球化大幅重組成機遇 料港兩年後超瑞士 成最大財管中心

【明報專訊】美國計劃下月初向全球進口貨品皆徵收對等關稅，匯控（0005）主席杜嘉祺昨日在第二屆環球投資峰會致辭時表示，雖然美國是中國內地重要的出口市場，連同經第三地間接出口的總額佔GDP比率的2.5%，不過內地除美國外的全球出口總額佔其GDP的12.5%，反映對亞洲及歐洲的貿易更為重要。他認為即使貿易關係變動會令以往的經濟力量有所改變，但並不意味將會出現去全球化，相反全球化大規模重組，正正是機遇所在。他預期亞洲與中東地區的經濟連通將大為提升，中國將是新興投資和貿易走廊的中心節點。

明報記者 歐陽偉昉

另杜嘉祺認為，內地真正的機遇在於繼續開放市場，香港作為中國內地、亞洲和世界其他地區之間的主要「超級連接器」，將發揮非常重要作用，受惠於資本市場的復蘇，香港將進一步加強國際金融中心的領導地位，預期至2027至2028年，香港將超過瑞士成為世界第一財富管理中心。對於該行而言，全球化重配具有巨大的潛力，雖然無法預期最終會如何發展，但他認為在短期和中期不乏機遇。

中國真正機遇在於繼續開放

杜嘉祺表示，過去5年亞洲區內貿易錄得31%增長，預期在中國與東盟、印度與東盟兩個貿易走廊帶動下，至2030年將增長至每年4000億美元，而過去5年歐盟區內貿易亦錄得34%的增長。他認為貿易變化會大為增加全球經濟不確定性，對全球經濟增長產生嚴重風險，因為有高度不確定性，難以對任何中期情况作出預期，但全球貿易仍是增長和多元化的核心催化劑，對環球經濟和貿易體系核心架構的質疑並不明智。他看好服務貿易的增長，雖然服務業佔全球GDP的六成，但當中只有不到10%的服務業有進行貿易，但情况現時正在改變，預期服貿增長將持續超過商品貿易增長。

DeepSeek證內地有能力挑戰西方

隨着地緣政治更為緊張，杜嘉祺預期會有更多國家加入成為金磚國家（BRICS），以獲得更大的話語權，建立更緊密的關係。中東擁有全球四分之一石油儲備，亞洲則為最大石油進口地區，兩地可在貿易、投資和人才互補，預期兩地貿易額將由2019年的500億美元至2030年增至1.9萬億美元，雙向投資料至2035年則增至460億美元。

內地方面，杜嘉祺指內地經濟轉型在過去數月有重大發展，內地人工智能公司DeepSeek的興起，成為香港和內地股市上升的強力催化劑，亦展示內地民企推動科創的能力，同時顯示內地有能力在過去看似不可逾越的領域，挑戰西方的主導地位。早前兩會政策以推動科創為主題，以加快經濟結構轉型，並立法保障民企，創造更友善營商環境，以提高企業信心和能力進行科創。