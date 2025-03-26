moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中聯辦祁斌：支持港資本市場與內地科企融合

【明報專訊】中聯辦副主任祁斌昨於匯豐全球投資峰會，提出現時有多項措施，去鞏固目前港股的良好勢頭，確保香港資本市場良好發展。他建議港府發表《香港資本市場發展藍圖》，為市場提供中、長期的發展預期，提出改善香港資本市場的建議，鼓勵政府、產業和學術界參與，並組成專門工作小組，向全球領先的投資者和金融機構徵詢意見，以促進香港與亞洲資本市場發展。

引更多長期資金 防止市場過度波動

祁斌續提出，支持及加速香港資本市場與中國高科技企業的融合，包括位於大灣區及其他中國地區的創新公司，他提到現時中國有許多人工智能（AI）及機械人科技公司冒起，均需要資本及人才以支持發展，而資本市場可幫助科企去募集資金。

祁斌稱，香港需監督市場風險並加強對市場監管，引入更多長期資金，如外匯儲備、社保基金及國際養老基金，以防止市場過度波動，維持市場平穩運行。

祁斌表示支持港府今年6月26日至27日舉辦的全球金融及產業峰會，他表示此次峰會旨在透過香港作為內地與全球市場的聯繫人的角色，吸引全球商界領袖參與，並將外資和先進產業引入內地市場，促進全球產業鏈和供應鏈合作，而峰會亦會促進資本家於香港推動新項目，改善香港民生及提供工作機會，並推動北部都會區發展。

港交所（0388）行政總裁陳翊庭表示，該所擁有針對沒有盈利生物科技公司，和特專公司的上市規則，可配合內地科創企業的融資需求。