moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

阿里蔡崇信：數據中心投資現泡沫

【明報專訊】大型科企過去兩年大幅投資於人工智能（AI）的資本開支，阿里巴巴（9988）董事會主席蔡崇信表示，對於美國談論在AI投資數千億美元感到震驚（astounded），認為並非完全有必要，一方面投資者某程度上正在超前投資於現有的需求，另一方面他指在數據中心投資見到出現泡沫迹象。

有業者未有客戶已投資數十億美元

有投資者籌集數以十億美元的資金，「我問他們，是否已有科企簽署協議會使用你們的數據中心，他們回答說沒有，建數據中心是基於投機。」蔡崇信如此說。

不過蔡崇信重申，上述情况不減他們對AI廣泛運用的樂觀，他指出，在新領導層上任後，公司明確電商和雲計算兩大業務，作為一家以消費者為對象的互聯網公司，會着力於提升客戶的體驗，以及「全面投入人工智能（all in on AI）」，所做一切都必須融入AI。他又稱，AI非常重要的應用是面向消費者的業務，如電子商務。目前客戶在淘寶輸入關鍵字查找想購買的商品並搜索列表，但如果使用AI客戶可以直接表示某個地方露營，AI會幫助列出具體購物清單，根據該地點的氣候，需要購買的衣服、帳篷等，甚至可以作為代理幫助客戶完成購買。

阿里員工數目連跌12季 現已觸底

市場關注民企的營商信心，蔡崇信表示，國家主席習近平年初召開民企座談會後，有見商界信心明顯增強，企業家得到非常明確的信號，「繼續前進，重新投資業務，並且積極招聘人才」。蔡崇信表示，類似阿里巴巴的企業已經開始招聘更多員工，過去12季度阿里員工持續下降，但現時已經觸底。

對於內地消費者信心，蔡崇信指出，一旦企業開始招聘，將為內地居民帶來工作保障和收入增長，將由企業信心轉化為消費者信心。此外，房地產有望在一定時候觸底，目前股市表現相當不錯，財富效應在一定程度上得到恢復。因應工作保障、收入增長和正面財富效應，將使內地居民對未來更有信心，所以他對今年內地消費持樂觀態度。