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聯儲局前副主席：今年稍後才減息

【明報專訊】美國現屆特朗普政府大幅增加關稅規模，為經濟和通脹前景製造不明朗。剛在1月退任白宮國家經濟委員會主任、亦為聯儲局前副主席的布雷納德（Lael Brainard）表示，在美國進入政策不明朗之前，聯儲局已減息1厘，讓他們提供緩衝空間採取觀望政策。現時市場預期至今年底，聯儲局或可減息0.75厘，她認為市場對減息的預期略超前，實際要等待政策明朗化，包括稅收減免是否比預測為大、關稅徵收、移民勞動力供應等。

今年美GDP下行風險較大

她續稱，現時聯儲局面臨更複雜的局面，因為經濟增長有下行壓力，同時通脹周期或會延長。她個人預期今年美國GDP的下行風險較大，今年稍後利率會有些下調。

布雷納德稱，經濟數據顯示出高度不確定性，認為聯儲局現時採取觀望態度是正確做法。聯儲局現時認為通脹是臨時現象，她指通脹會是持續還是臨時，關鍵要視乎關稅實際結果，加上移民流入減少對勞動市場供應減少的影響，同時美國經濟數據年初雖然非常強勁，但增長情緒指標相對負面。她指出，聯儲局官員認為經濟不明朗程度，較市場看法更高，最新的季度經濟預測顯示，19名委員當中有18名認為經濟增長有下行風險，但同時亦有18名預期通脹有上行風險。

明年再進加息周期風險不大

美國眾議院上月通過4.5萬億美元減稅計劃，對於減稅會否令2026年再次進入加息周期，布雷納德認為風險並不大，上述減稅只是延長2017年的減稅計劃，並非再次推出新的經濟刺激，雖然計劃會對商業投資有利，但認為不會大為刺激通脹或經濟增長。

加密貨幣建戰略儲備「令人費解」

特朗普政府公布，將以從執法行動收繳的加密貨幣建立戰略儲備，布雷納德認為做法令人費解（head-scratcher），不確定它的用途是什麼。她指出戰略儲備通常是為了應對一旦物資短缺時價格飈升，例如俄羅斯入侵烏克蘭令油價上升，當局大量釋放戰略石油儲備，美國亦有其他重要醫療、礦物儲備以保障國家安全。不過，她指出加密貨幣並未被美國法律確立用途，美元本身已被視為世界儲備貨幣，比特幣則被視作取代美元的另一選擇，並不明白建立加密貨幣儲備的邏輯，「更令人困惑的是，為什麼Solana和XRP在儲備當中」。她又稱，從執法行動沒收加密貨幣比例相當小，可能只佔比特幣總供應量的1%。