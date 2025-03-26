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中電信去年純利升8.4% 派息比率72%

【明報專訊】中國電信（0728）去年收入按年升3.1%至5294.17億元（人民幣，下同），EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）升2.9%至1408億元，純利升8.4%至330.12億元。每股基本盈利0.36元，末期息每股派0.0927元，全年派0.2598元，升11.4%，派息比率為72%。

期內，移動通信服務收入按年升3.5%至2025.24億元，產業數字化收入升5.5%至1465.88億元。而向客戶提供的人工智能（AI）、智算服務等的智能收入，升1.96倍至89億元。根據今年業績指引，全年收入、EBITDA和淨利潤保持良好增長，智能收入高速增長。公司重申，由2024年起，3年內公司以現金方式分配的利潤逐步提升至當年股東應佔利潤的75%以上。

今年資本開支料減逾一成

另外，公司預計今年資本開支將按年減少10.6%至836億元，其中產業數字化的投入佔比由35%提高至38%，算力相關投入則增加22%。董事長兼首席執行官柯瑞文表示，不會對算力投入設限，將根據市場需求靈活調整。

天翼雲去年收入增長17.1%至1139億元，增速有所放緩。柯瑞文解釋，天翼雲已達千億元收入目標，在此基礎上仍實現雙位數增長，符合公司預期，也與雲計算行業發展趨勢一致。同時，公司推動天翼雲向智能雲方向發展，預計今年將保持良好增長。他又稱，今年2月天翼雲推出「息壤」智算一體機DeepSeek版，市場反應良好，目前簽約金額達約6億元。

美國聯邦通訊委員會（FCC）正調查包括中電信在內的9家內地企業。對此，柯瑞文表示公司國際業務發展勢頭良好，各地區商業往來需求依然存在。他認為無論是中國企業拓展海外市場，還是外資進入中國，都需要保持網絡互通，尤其在智能化時代更應秉持開放心態，並重申對國際業務發展充滿信心。