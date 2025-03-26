招行去年多賺1.22％ 派息2元

不良貸款率維持0.95%

招行年內實現淨利息收入2112.77億元，按年下降1.58%；淨利差及淨利息收益率分別為1.86%及1.98%，均按年下跌17個基點（1%等如100基點）。

非利息淨收入達1258.44億元，按年增長1.15%；佔收入比率為37.33%，按年提升0.64個百分點。

截至去年底，其房地產業貸款餘額為2863.65億元，按年減少43.77億元，佔公司貸款和墊款總額的4.37%，按年跌0.34個百分點，其中85%以上的房地產開發貸款餘額分佈在一二線城市城區。不良貸款餘額為656.1億元，按年增加40.31億元。

在境外業務方面，香港分行實現營業淨收入31.96億港元；紐約分行實現營業淨收入9505.21萬美元；在港的招商永隆銀行錄得淨利潤22.92億元，子公司招銀國際實現淨利潤13.07億港元。