恒安去年少賺近18％ 派末期息0.7元

紙巾業務轉蝕2.45億

期內收入按年減少4.6%至226.69億元。按產品類別劃分，集團主要品類紙巾業務銷售收入跌約2.4%至約134.22億元，虧損2.45億元，按年由盈轉虧，毛利率亦按年下降2.8個百分點。許清流稱，紙巾業務虧損主要受去年第二季紙巾原材料木漿價格走高及終端市場激烈價格戰拖累。此外，由於木漿依賴進口，人民幣匯率弱對集團業務不利。

許清流預計，今年木漿價格將處於穩定期，加上集團將持續提升高端產品滲透率及控制促銷費用，紙巾業務虧損不會長期持續，但要錄得良好利潤表現可能仍然需時。他又相信市場不會繼續無止境「內捲」。另外，集團衛生巾業務銷售收入跌8.1%至56.78億元，紙尿片業務銷售收入按年升0.5%至12.6億元。談及併購計劃，許清流表示，集團目前現金流充裕，不排除將繼續尋求併購，並將更着重尋求海外併購機會，傾向於收購相關業務的不同產品品類。他指出，海外市場是集團今年發展重點之一。