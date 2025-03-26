姜靜：歐元中期傾向逢低買

首先，德國以及整個歐洲的擴大財政支出計劃，有望提振未來幾年歐元區的增長前景，擺脫持續的經濟停滯。更樂觀的經濟前景及潛在的債券供應，均助推高歐元區國債收益率和歐元，其中德債10年期收益率一度升至2023年來的高位。其次，潛在的俄烏停戰協議亦利好歐元。俄羅斯總統普京表示原則上支持美國提出的停火提議，目前俄美代表團在沙特阿拉伯約談，儘管俄烏雙方衝突未見降級，但任何形式的和談，對歐元來說都是正面因素。最後，我們的研究團估計歐洲央行減息周期接近尾聲，或在4月暫停減息，基準情景是年內再減息25個基點一次。該行在上次會議上稱貨幣政策正變得「明顯不那麽具限制性」，行長拉加德亦稱會議上的討論相當廣泛和激烈，表明管理委員會內部的觀點並非一致，現時利率水平或比市場預期更接近中性利率。

儘管如此，目前市場仍不乏一些風險因素，可能打壓歐元，包括美國可能對歐盟徵收的對等關稅、歐洲股市進入調整期、經濟未能擺脫停滯迫使歐央行繼續減息、地緣政治局勢持續緊張等。市場現處觀望狀態，最大的不確定性來自美國的對等關稅，歐元兌美元匯價短期內大致會維持雙向波動走勢。中期來說，當經濟成長趨於穩定，地緣政治和關稅政策明朗化後，料歐元將恢復走高趨勢，傾向於逢低買入。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]