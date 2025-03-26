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基金特區：道富：關稅帶來不確定 看好歐洲新興市場 投資組合宜考慮加入黃金分散風險

【明報專訊】美國將於下周公布對等關稅措施，市場憧憬部分國家、商品可獲關稅減免或豁免，投資者普遍持觀望態度。道富環球投資管理環球首席投資總監Lori Heinel表示，關稅帶來的影響仍有待觀察，市場存在不確定性下，投資應關注估值，地區方面相對看好歐洲及新興市場，於環球市場可留意小型股、價值股及防守股的機遇，並可考慮於投資組合內加入黃金，以分散風險。

市場憂慮美國對外實施對等關稅，將推高國內通脹，並引發美國經濟步向衰退。Heinel指出，目前美國通脹仍然受控，若美國對進口商品加徵較高關稅，短期內可能會推升通脹，這情况下物價只是短期調升，並非呈持續上升趨勢，對通脹帶來的實際影響未必如市場憂慮般大，但亦承認加徵關稅對美國通脹會構成一定壓力，年內通脹未必可回落至2%的通脹目標，惟也不可能回升至高單位數；至於關稅對美國及環球經濟帶來實際影響仍有待觀察，認為關稅因素的確會提升美國經濟衰退的可能性，目前預期機率仍偏低，估計經濟衰退機率僅10%至15%，基於美國是於經濟向好的情况下推出關稅措施。

美衰退機率料10%至15%

若撇除關稅此因素，Heinel續稱，目前環球經濟正朝向「軟着陸」，經濟增長勢頭有望延續，過去兩年環球經濟增長動力主要來自美國，近期看到經濟增長動力開始擴展至世界其他地區，同時環球通脹壓力正在減退，將為包括美國聯儲局在內的各國央行提供減息空間，支持環球經濟繼續增長，該公司預期今年美國可能會減息3次，惟不確定性或會使聯儲局於上半年按兵不動，料局方較大機會於今年下半年方開始減息。

環球經濟持續增長，理應利好企業盈利，帶動股市向好。Heinel透露，現時該公司在技術資產配置上，稍微高配股票，至於地區方面，目前高配歐洲及新興市場，略為低配美股，對亞洲已發展市場則持中性的看法，對於高配歐洲市場，除基於市場估值吸引外，也考慮到歐洲市場情緒開始好轉，市場對俄烏戰事的憂慮，已被戰事有望停火的憧憬所取代，加上德國等地有意加大財政開支，使區內如金融、能源、製藥及消費等主要產業均可受惠；而相對看好新興市場，中國市場是其中一個因素，儘管中國仍面對房地產市場的挑戰，政府已採取多方面措施刺激經濟，最近市場氣氛已見改善，短期而言，基於政策支持及相對估值，看好中國市場。

標指盈利增長非只有科技股

至於略為低配的美股，Heinel解釋，現時美國經濟增長仍高於大部分已發展市場，且就業市場持續展現韌性，企業盈利前景仍向好，惟從估值角度，美國以外的市場較為吸引，但認為仍可於美國市場覓得合理的回報，選擇不一定是科技股，去年標普500指數的升幅高度集中於科技股，惟細看成分股中各行業股的每股盈利增長，並非只有科技股具顯著的盈利增長，其實公用股、通訊服務股、非必需消費品股，甚至房地產股盈利也有不俗的增長（見圖），但這些行業股去年的表現卻遠遜於科技股，若經濟保持強勁，美股升勢有望擴展到科技股以外的股份，其中包括盈利持續增長的股份，以及更具周期性的行業股。

留意被低估小型股價值股

應對市場的不確定性，分散投資有助於降低風險。Heinel認為，面對目前較為波動的市况，建議投資者於環球股市相對減低對高增長股的關注，留意相對被低估的領域，如小型股、價值股及優質股，並考慮具防守性的投資，如收息股；又建議投資者於投資組合內加入黃金，基於考慮到債券和股票於過去較長的一段時間內呈正相關，因此於投資組合中持有一定黃金資產，除可使投資組合更多元化，並可針對市場潛在的最壞情况，提供額外尾端風險對冲；至於債券方面，由於環球貿易有機會面臨關稅的挑戰，尾端風險或會因而增加下，現階段投資債券較着重債券質素，以降低投資風險。

明報記者 劉敬華

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