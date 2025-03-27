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中行去年多賺2.6%勝預期 加強息差管理 保持信貸平穩發展

【明報專訊】首家內地國有大型銀行公布去年業績，中國銀行（3988）去年全年純利2378.41億元（人民幣，下同），按年上升2.56%（見表），好過市場預期的2290.7億元。內銀近年受內地持續降息影響，去年中國銀行淨息差按年下降0.19厘至1.4厘，低於市場預期的1.42厘。中行行長張輝表示，今年信貸增長受需求約束，市場競爭貸款加劇，加上貸款市場報價利率（LPR）可能下調亦影響資產收益，今年將會加強淨息差管理，作為低息環境下的重點工作，合理控制淨息差變動幅度。

明報記者 歐陽偉昉

中行去年淨利息收入按年下跌3.77%至4489.34億元，淨手續費收入按年跌2.88%至765.9億元，撥備前利潤按年下跌1.05%至3971.01億元，不過信用減值損失按年跌3.79%至1024.63億元，有助純利按年增長。中行每股末期息派0.1216元，連同去年首次派發的中期息，全年派息0.2424元，按年增2.54%。

全年派息0.2424元 按年增2.5%

管控息差工作上，張輝表示會把握經濟轉型升級的機遇，保持信貸平穩健康發展，另會加大國債、地方債，適度增加信用債投資，並優化利率較高的外幣債券部署。負債成本上，該行將加強成本管控，並拓展低成本結算和交易資金，提升綜合產品的帶動作用，並把握市場流動性充裕時機，發行債券和同業存單豐富資金來源。

逾期3個月以上貸款按年增三成

截至去年底，中國銀行不良貸款率按年跌0.02個百分點至1.25%，惟逾期3個月以上貸款總額按年增約三成至1783.14億元。中國銀行副行長武劍表示，去年新生不良貸款大致穩定，境外新生不良下降，惟境內部分重點領域新生不良貸款承壓。他指出，房地產仍處於深度調整，仍是現時境內新生企業不良貸款最多的行業，不過相關風險逐步出清，去年相關新生不良按年下降，預期今年續有望改善。

此外，武劍指出，去年個人經營貸款和按揭貸款新生不良按年增加，相關資產質量仍然存有壓力，帶動去年關注類貸款和逾期貸款上升，該行已強化管控，下半年逾期貸款上升已經減緩，有信心今年資產質量保持穩定，信貸成本維持在合理區間。

招行純利增速放緩 股價跌逾5%

此外，招商銀行（3968）周三公布去年業績，純利雖然大致符合預期，惟按年增速放緩至1.22%，昨日H股下跌5.48%，收報45.7港元。招行現時市帳率為1.04倍，高於國有大行約0.5至0.6倍。

美銀報告認為，招行現時市帳率已升至2023年初以來最高，估值並不吸引，因此將評級由「中性」降至「跑輸大市」，不過該行基於內地經濟前景，上調招行今年盈利預測2%，令目標價反獲上調12.16%至43.35元，較昨日收市低5.14%。