余偉文：正與內地討論「理財通3.0」

【明報專訊】去年2月內地與港澳監管部門推出「跨境理財通2.0」，放寬產品範圍和銷售流程等，金管局總裁余偉文昨日在匯豐全球投資峰會表示，正在與內地討論「理財通3.0」，除了擴大配額和產品組合、增加銷售流程彈性外，亦會探索可否將計劃擴展至大灣區以外地區。他指「理財通2.0」開通後，內地投資香港財富產品的帳戶數目，由2.5萬增長至9.5萬。
除個人跨境財富管理，余偉文指過去數年全球投資者亦透過香港，將資本投入內地市場，目前外資約有七成的內地股票持倉通過股票通，六成的中國境內債券成交額來自債券通。當局正就國債期貨、擴大境內債作為抵押品用途等多項措施與內地溝通，而允許跨境回購亦獲內地原則性支持，有助資金有效地運用。
南向通方面，余偉文表示人民銀行已原則上同意將南向債券通擴展至非銀行機構，可讓內地資產管理公司和保險投資環球債市，以滿足多元化資產需要。他指內地資金透過香港走向全球，在未來數年將會帶來更大機遇，港股已見約有兩成至三成的成交額是來自內地資金，理財通和債券通的機遇更只是剛剛開始。
DeepSeek引發的內地人工智能概念，推動恒指今年以來上揚兩成，余偉文表示，DeepSeek帶動投資者對中資科技股估值重估，中央大力推動刺激消費政策、新股氣氛改善，亦有助推動股市情緒，愈來愈多基金經理表示客戶正回歸香港，而金管局數據亦顯示去年香港銀行存款增長7%，過去3至4年間累增約25%，也反映全球投資者回歸香港市場的興趣。