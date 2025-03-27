余偉文：正與內地討論「理財通3.0」

探討擴展至大灣區以外地區

除個人跨境財富管理，余偉文指過去數年全球投資者亦透過香港，將資本投入內地市場，目前外資約有七成的內地股票持倉通過股票通，六成的中國境內債券成交額來自債券通。當局正就國債期貨、擴大境內債作為抵押品用途等多項措施與內地溝通，而允許跨境回購亦獲內地原則性支持，有助資金有效地運用。

南向通方面，余偉文表示人民銀行已原則上同意將南向債券通擴展至非銀行機構，可讓內地資產管理公司和保險投資環球債市，以滿足多元化資產需要。他指內地資金透過香港走向全球，在未來數年將會帶來更大機遇，港股已見約有兩成至三成的成交額是來自內地資金，理財通和債券通的機遇更只是剛剛開始。

DeepSeek引發的內地人工智能概念，推動恒指今年以來上揚兩成，余偉文表示，DeepSeek帶動投資者對中資科技股估值重估，中央大力推動刺激消費政策、新股氣氛改善，亦有助推動股市情緒，愈來愈多基金經理表示客戶正回歸香港，而金管局數據亦顯示去年香港銀行存款增長7%，過去3至4年間累增約25%，也反映全球投資者回歸香港市場的興趣。