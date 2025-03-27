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國際電梯募投比賽開放全球申請
科技園盼助創科公司踏上新高度

香港科技園公司（科技園公司）年度創科盛事「國際電梯募投比賽」（EPIC 2025）已踏入第九屆，剛於本月正式啟動，由即日起開放全球申請，到6月17日香港時間23時59分截止，優勝者將有機會爭取為去年兩倍、高達一億美元的創投基金，以及24萬美元的現金獎。不過獎金只屬其次，能夠帶領創科公司踏上新高度，幫助他們發掘商業機會，才是EPIC的終極目標。

 

2016年成立的棧略數據（Leapstack），初期專注於健康保險，尤其是內地醫療保險風險控制的解決方案，棧略數據聯合創辦人及行政總裁古百川表示，「我們成立時規模並不大，但我們擁有強大信念，矢志成為全球健康保險行業的首選解決方案。」然而保險科技會因應不同國家的場景、合規和監管要求而有所不同，每個國家也需要一套度身訂造的方案，但制訂有關方案時涉及與當地監管機構和合作夥伴的密切合作，對於棧略數據這類初創公司來說，是遙不可及的目標。

 

由EPIC晉身成為領先企業

因此，棧略數據於2023年選擇參加「國際電梯募投比賽」，並晉級半準決賽，迎來巨大改變。賽後他們獲科技園公司邀請參加為期三年的「精英企業計劃」，助他們開拓香港以外業務，受惠於計劃中的專家指導、支援和資金，令他們能大力提高其成為全球領軍企業的潛力，通過利用人工智能（AI）和機器學習（Machine Learning），分析保險索償者的資料，並提供個性化的建議，令他們能為環球市場構建綜合保險科技解決方案，簡化並優化理賠流程。古百川指出，「能夠進入香港市場，對於棧略數據來說是關鍵決勝的一刻。儘管香港僅有750萬人口，但其保險滲透率居全球最高，加上香港健全的監管環境，以及在保險及再保險市場上的良好聲譽，在港發展令我們得以在保險科技市場上站穩陣腳，並為新興市場開發更合用的方案。」

除了產品上的改良，科技園公司亦帶棧略數據到不同市場發掘機遇，古百川說：「今年一月，我們參加了在印尼雅加達舉行的『成就機遇．首選香港』（Think Business, Think Hong Kong）活動，探索亞太地區的發展機會。新興市場的客戶對健康保障的意識有所提升，開始購買保險，對於我們來說是開拓新市場的大好機會。」去年科技園公司率領一個代表團訪問中東阿聯酋，棧略數據亦在該次行程中，會見當地保險公司、監管機構和技術合作夥伴，並促成了合作關係。顯而易見，EPIC為棧略數據提供了全球擴展的機會，利用香港充滿活力的創科生態圈，加速公司的成長，現時他們的方案已覆蓋內地近三分一的市場，並陸續將其業務擴展到亞洲的新興市場。

 

3D打印珊瑚礁盤進軍中東

另一間同樣受惠於EPIC的創科公司，是2021年的EPIC總冠軍Archireef，利用3D打印珊瑚礁盤，為受威脅的海洋生物提供最佳的人工棲息地。在贏得EPIC總冠軍之後，Archireef不但獲得了全球認可，並取得中東最大主權基金之一ADQ的支持，在阿布扎比建立廠房生產珊瑚礁盤，並輸出到全球不同市場。這間於2020年成立的公司，迅速成為全球海洋保育領域的領先企業，幫助企業恢復和保障海洋生態系統，同時降低長期風險和成本，並已成功吸納多間中外大型企業成為客戶。

去年EPIC 2024吸引了來自47個經濟體共603個參賽隊伍，而今年的比賽規模將會升級，來自北美、歐洲和亞太區的初創公司將參與7月於網上舉行的地區賽事，出線隊伍將於11月初到港，參加於香港啟德郵輪碼頭舉行的EPIC決賽周，屆時相信又會湧現新一批有前途的創科公司，繼續令香港站在全球創新的最前線。作為香港的全球創新科技樞紐，科技園公司為具前瞻性的初創公司提供國際舞台，爭取資金和開拓商機，例如在將於三月底舉行的JUMPSTARTER 2025創科盛典中，共有七間科技園的園區公司入圍30強，將在此展示其創新解決方案；科技園將積極展示其蓬勃的創科生態圈，吸引並促進初創企業與投資者和企業夥伴之間的全球連接，攜手參與這場變革之旅。

 

Info: HKSTP