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中海油去年多賺11％ 末期息派0.66元

【明報專訊】中國海洋石油（0883）公布2024年度全年業績，股東應佔溢利達1379.36億元（人民幣，下同），按年增長11.38%（見圖），低於市場預期的1446.3億元。每股末期息派0.66港元，按年持平，連同中期息計，全年股息達1.4港元，按年增派12%。中海油副董事長及首席執行官周心懷表示，擬增加深海天然氣業務發展，並有信心增儲上產（指通過增加儲量和提高產量來確保能源供應的穩定和可持續性），可幫助集團達到3年生產指標，今年度擬將產量提高到7.6億至7.8億桶油當量，即較去年實際產量最多高出7.3%。

今年擬提高產量逾7%

中海油年內的勘探及生產部門分部盈利達1375.92億元，按年增長12.87%；貿易業務分部盈利則達39.54億元，按年減少5.61%。每桶桶油主要成本為28.52美元，按年減少1.1%。內地及海外淨產量分別為4.93億及2.34億桶油當量，按年增加5.6%及10.8%。年內石油淨產量達5.67億桶，按年增加7.1%；天然氣淨產量則達9294億立方英尺，按年增加7.5%。年內的資本支出1325億元。展望今年度其預算資本開支達1250億元至1350億元。

中海油董事長汪東進昨日表示，去年度集團在桶油的成本按年下降1.1%，雖然近期油價較年初滑落，走勢比較多不確定，但集團自2013年權益桶油成本已降低近40%，會繼續追求效益，保持成本競爭優勢。

中海油財務部總經理王宇凡表示，集團2024年度全年派息率達44.7%，會按盈利、資本開支、資產負債及國際同行的水平調整分紅情况。中海油年內在資產方面作出80億元人民幣減值，按年增加1.28倍，她稱這主要與海外資產有關。

資產減值急增1.28倍 與海外有關

中海油副董事長及首席執行官周心懷補充，集團近年在增儲上產方面加大投入，因此有信心可保證未來3年指引所提出要求可以達標。根據該集團的未來3年產量目標，到2027年目標是增至8.1億至8.3億油當量。他更預期，天然氣業務的佔比會保持穩中有升，集團亦正努力提高深海天然氣的業務佔比。