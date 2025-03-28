moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒指再彈95點 摩通調高MSCI香港目標價

標籤：經濟

【明報專訊】港股連續第二日回穩，但反彈動力不足，科網、生物科技股帶動大市，動漫玩具等知識產權（IP）相關股尤其活躍。有大行調高香港和內地股市指數目標，看好美元回落、中央機構入市和人工智能（AI）有助企業提升盈利。

小米跌逾4% 失守配股價

摩根大通調高MSCI香港和中國股市指數目標（見表），主要相信內地支持消費和股市，以及國家外匯管理局表明增加香港資產配置，都有助提升投資氣氛；而且企業紛紛引入DeepSeek等AI模型有助提升效率和毛利，都有望帶動中資股進入盈利預測回升周期。美元債息回落亦利好流動性，但離岸受惠多於在岸市場，加上境內股指涉獵AI元素沒那麼多，所以滬深300指數基本目標反而略為調低至4150點。

恒生指數昨高開60點後，早段曾倒跌110點，中午前發力反彈，最高曾升382點，高見23,865點。但午後升幅明顯收窄，20天線得而復失，收報23,578點，升95點，成交增至2396億元。國指升23點，報8677點。科指早段曾升近2.4%，但收市僅升16點，報5589點。重磅科技股普遍向好，據報美團（3690）引入DeepSeek推介產品，股價與百度（9888）齊升逾1.8%。獲高盛看好的晶片股亦向好，中芯（0981）升逾4%，是表現最好科指成分股。但小米配股集資後反覆回軟，跌逾4%，報51.7元，失守配股價53.25元，是表現最差藍籌。

內需消費股繼續有支持，IP股泡泡瑪特（9992）業績後獲大行調高目標價，昨再抽升近10%，一度見160元；同業布魯可（0325）更急升近16%，齊創上市新高。藍籌升幅最大是新奧能源（2688），獲提私有化換母企新奧股份來港上市，股價升11%。計劃每季派息兼研究回購股份的中銀香港（2388）升逾5%，股價創3年高位。雖然升市，但「北水」流入卻放慢，昨天淨流入41.42億元，較前一天少逾50%。