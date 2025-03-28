大行調高目標價 中銀漲逾5%

摩通重申增持評級 目標33.9元

另中銀擬今年起按季派息及有意回購，消息刺激中銀股價昨一度勁升8%，高見32.25元，午後升幅略為收窄，收市仍升5.5%至31.5元，成交額近14億元。

但摩通提到，中銀截至去年底的貸款餘額，為近20年來首次錄得跌幅，去年按年跌1.5%，當中整體貸款下跌與於中國使用的房地產、製造業，以及貿易融資相關貸款下跌有關。

匯豐報告則指出，中銀暗示或使用新庫存股份機制去回購股份，匯豐估計若中銀回購的話，會令普通股權一級資本比率（CET1）跌1點子，同時令股東回報率（ROE）提升0.49%，並或會派發一次性特別股息。

匯豐上調今明兩年收入預測

匯豐稱，該行視中銀去年業續為主要利好因素，另今年初的收入展望，有強勁的資產管理規模，以及資本市場活動去支持，再加上中銀有意提升股東回報亦解決市場長期的憂慮，上述因素或收窄中銀與其他銀行同業的估值折讓。

匯豐以恒生（0011）股價105.6元計算，目前中銀的市盈率及市帳率，分別較恒生折讓18.8%及23.6%。匯豐分別上調中銀今、明年的收入預測5%和4.4%。