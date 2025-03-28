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內地首兩月工業利潤按年降0.3%

【明報專訊】國家統計局公布，今年1至2月合計全國規模以上工業企業利潤按年下降0.3%至9109.9億元（人民幣，下同），自去年9月以來持續下跌，降幅亦為期內最低。當局表示，外部環境日趨複雜嚴峻，部分工業企業仍面臨經營壓力。

私營企業利潤減9%

按企業類型來看，首兩個月國營控股企業利潤按年增長2.1%至3487.7億元，外商及港澳台投資企業利潤上升4.9%至2304.6億元。

然而，股份制企業利潤下降2%至6739.2億元，私營企業利潤更減少9%至2209.9億元。

以行業來看，首兩個月採礦業利潤按年下降25.2%至1410.3億元；製造業利潤增長4.8%至6395.1億元；電力、熱力、瓦斯及水生產及供應業利潤則升13.5%至1304.5億元。

另外，規模以上工業企業營業收入按年升2.8%至20.09萬億元，營業成本升2.9%至17.10萬億元，營業收入利潤率為4.53%，按年減0.14個百分點。

統計局工業司統計師于衛寧指出，裝備製造業和原材料製造業利潤由降轉升，首兩個月裝備製造業受生產回暖帶動，營業收入增長8.1%，利潤亦由去年全年下降0.2%轉為增長5.4%，成為規模以上工業利潤回升的重要支撐。此外，大規模設備更新和消費品「以舊換新」政策發揮效應，通用設備與專用設備產業利潤分別增長6%和5.9%。

于衛寧表示，整體而言，規模以上工業企業收入持續改善，利潤降幅收窄，但受外部環境不確定增加影響，部分工業企業經營壓力仍大。